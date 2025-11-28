新北勞工局秋冬送暖！慈濟醫師進港義診　禦寒物資關懷外籍漁工

▲新北勞工局聯合漁業署、移民署、漁業處、警察局、印尼經濟貿易代表處與萬里漁會，秋冬送暖外籍漁工。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

凜冬將至，為關懷辛勞的外籍漁工，新北市勞工局昨（27日）前往萬里漁會進行關懷訪視，發放保暖發熱衣及保暖帽等禦寒物資，還結合慈濟醫師義診等活動，讓現場有近百名外籍漁工開心過冬，感受台灣的人情味。勞工局亦邀請中央漁業署、移民署，以及新北市警察局、漁業處及漁會等相關單位，更邀請駐台北印尼經濟貿易代表處，一同入港進行關懷，並提前宣導年節期間，漁工朋友務必注意安全休閒活動，維護自身工作權益，安心溫暖過好年。

▲新北市勞工局前往萬里漁會關懷外籍漁工，發放保暖發熱衣及保暖帽等禦寒物資。

勞工局長陳瑞嘉表示，自2013年起，勞工局每年都會在春節前夕，派員至新北市五大漁會（金山、萬里、瑞芳、淡水、貢寮）駐點關懷。往年發放時寒冬已至，為讓漁工朋友能及早拿到全新採購的內刷絨發熱衣、保暖帽等物資，規劃安排提早發放。今年除了新北市女子美容商業同業公會及視障按摩小棧到場，為移工朋友進行義剪、按摩外，還特別邀請慈濟基金會醫師一同參與義診，讓漁工朋友感受到台灣滿滿的熱情關懷。

勞工局表示，後續還要舉辦2個場次的訪視，包括12月2日上午在瑞芳漁會、12月5日上午在金山區漁會，希望雇主及仲介協助宣傳活動訊息，讓漁工朋友能到場參加。

▲今年特別邀請慈濟基金會醫師一同參與義診，讓漁工朋友感受滿滿關懷。

▲新北勞工局長陳瑞嘉（左3）致贈獎狀，感謝新北市女子美容商業同業公會提供移工義剪。