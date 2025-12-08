台北醫大醫療科技展論壇爆滿　王正坤分享從負債到打造21家醫美據點

▲王正坤醫師在北醫校友創新論壇分享人生逆境與醫美創業歷程，現場座無虛席。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣醫療科技展於南港展覽館一館熱鬧展開，台北醫學大學7日在展中舉辦「TMU 2025北醫校友創新論壇」，邀請北醫校友、藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，以〈從人生逆境到醫美王國〉為題分享創業歷程，現場座無虛席，校友與醫界人士齊聚，見證北醫精神如何跨越科界、激勵新世代創業者。

王正坤開場便以「責任與重生」點出生命中的轉折。他回憶，1992年從北醫醫學系畢業之際，父親事業失敗、家中背上高達一億元債務，住家也被法院查封拍賣。他說，那段時間十年都不敢聯絡同學朋友，因為「欠債是一種沉重的羞愧」。然而他沒有退縮，他告訴自己要靠醫師的雙手重建家園：「責任，是我人生的燃料。」這份背負，成為引導他開啟醫美創業之路的重要力量。

王正坤坦言，北醫時期的經歷深刻塑造了他的性格與創業方向。他曾擔任杏青康輔社團長、綠十字醫療服務隊隊長與班代，從中體悟北醫「活潑進取、創新實踐」的校風。畢業後進入成大醫院皮膚科，民國83年在院內創立「醫學美容門診」，為台灣醫美領域開出第一個火種，也為日後的「藝群醫學美容集團」奠定基礎。

1997年，他出版台灣第一本醫學美容雷射與注射除皺衛教書《駐顏防老有妙方》，同年正式創立藝群。近30年來，藝群已擴展至全台21家醫美診所與1家Dr.藝群保養品公司，累積服務超過百萬名患者、就診人次突破500萬。2020年更獲得POYA寶雅「本土品牌保養品最佳銷售獎」，展現醫療專業如何成功轉化為消費品牌。

作為台灣醫美開創者之一，王正坤也長期致力於推動醫療品質。他在擔任中華民國醫用雷射光電學會理事長期間，推動「知情同意書」制度，培訓數千名醫師；在藝群內部，他建立完整教育訓練與臨床傳承制度，確保每位醫師以專業、安全、倫理為核心前進。他強調：「醫師的使命從來不只是治療，更是教育與傳承。」

面對市場競爭激烈的醫美產業，王正坤認為藝群最大的優勢不是規模，而是人才。他長年親自培養醫師、制定教育制度，強調遵法與倫理是產業永續唯一道路。他說：「守法，是不二法門。結束醫美亂象，才能讓產業真正走向成熟。」

演講尾聲，王正坤用「善的循環」作結。他坦言，年輕時背負巨額債務的痛苦，讓他深刻理解清寒學生的壓力，因此多年投入公益、獎學金與教育支持。他說：「逆境，是成就王國的起點。創業，不是風險，而是責任。」這段話讓現場掌聲久久不歇，許多北醫校友直言「深受觸動」，認為這場論壇充分展現北醫人不畏逆境、勇於創新的精神。