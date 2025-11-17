醫美安全再升級！　王正坤醫師：預防臉部血管栓塞是臨床第一課

▲王正坤醫師於台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會進行專題演講，分享臉部微整形併發症的預防與處置。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著醫美療程從小眾走向全民，美麗像是變成一種「例行維修」；但只要是醫療，就永遠存在風險，為提升臨床醫師在微整形與光電療程中的安全敏感度，第119屆台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會學術研討會，邀請台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師於16日發表「臉部微整形併發症的預防及處理」專題講座，由塗智文、羅盛典兩位醫師擔任座長。

王正坤醫師以實際案例切入，指出目前最常見的三大醫美併發症，包括：能量型療程（皮秒、電波、音波）造成反黑、灼傷、肉毒桿菌素引起眼皮下垂、臉部不對稱、玻尿酸注射導致血管栓塞、壓迫甚至失明，這些風險並非嚇人，而是臨床上真實發生的日常。他提醒，醫美不是魔法，而是醫療；每一步都必須建立在清楚解剖學與足夠警覺之上。

皮秒雷射、電波拉皮、音波拉皮等設備若能量設定過高，極容易造成灼傷，進而引發發炎後色素沉澱。「亞洲人黑色素本來就比較容易反應過度，」王醫師提醒，術前膚況評估、術中能量精準控制、術後照護三者缺一不可。

肉毒桿菌素最常見問題包括眼皮下垂、臉部不對稱、眼歪嘴斜。若注射位置或劑量不當，藥物擴散至提上眼瞼肌，就會出現垂眼問題。他強調，辨識「高風險區」、調整注射層次，才是避免副作用的基本功。症狀多會在2～3個月、藥效退去後自然消失；必要時可使用α交感神經刺激劑改善短期症狀。

玻尿酸注射若不慎進入或壓迫血管，可能導致皮膚壞死，甚至眼睛失明。他直言，醫師的「反應速度」就是患者組織能不能保住的分水嶺。臨床警訊包括：劇痛、皮膚發白或變暗、網狀壞死等。一旦懷疑栓塞，處置須立刻啟動：停止注射、高劑量玻尿酸降解酶、溫敷、血管擴張藥物，立即會診眼科進行跨團隊處理「垂直入針」是他提醒醫師最基本、也最有效降低風險的方式之一。

王正坤醫師具有皮膚科專科與企管博士雙背景，現任台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團董事長，並長期於長榮大學博士班、成大EMBA及成大醫院授課。其集團旗下含有1家保養品公司與21家醫美診所，橫跨台灣各縣市，長期參與醫美教育與臨床品質提升。

王正坤呼籲，醫美不應被視為輕鬆的小事，醫師更不能依賴「經驗應該夠了」的直覺。唯有把預防放在第一位，結合跨專科的合作模式，並強化臨床教育，台灣的醫美環境才能真正邁向成熟。「美可以慢一點，安全不能慢。」