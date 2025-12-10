吐槽沒受理過小紅書詐騙！刑事局曝「2年1706件」...狂電基層警

▲圖為刑事局外觀空景。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

刑事局統計「165諮詢專線報案系統」數據，今年1月至11月，涉及「小紅書」平台(下稱該平台)的詐騙案件數有756件，小紅書詐騙犯罪以「解除分期付款」、「假網拍」及「假投資」案件居多，詐騙手法前5名依序為：假網拍有283件、解除分期付款196件、假投資51件、假交友詐騙43件、色情應召詐財23件。

刑事局續追去年165統計資料：去年1月至12月小紅書涉詐案件共計950件；詐騙手法前5名依序為：解除分期付款達477件、假網拍261件、假交友投資詐財39件、色情應召詐財36件、邀約假投資詐騙29件。

其中最多的「解除分期付款」、「假網拍」及「假投資」等案件中，民眾多為透過小紅書內建市集平台進行聯繫，詐團會導引被害人加LINE聯繫，引導被害人至7-11賣貨便、全家好賣+等平台賣場進行交易，詐團透過聲稱無法完成訂購等話術，傳送賣場假客服網址、LINE帳號，再假冒賣場客服以「未開通金流服務」、「未簽署託運條款」、「未完成實名制認證」、「未簽署誠信交易」騙取被害人配合轉帳驗證，導致被害人誤信遭騙。

刑事局表示：今年8月至11月止，累計通報TWNIC（財團法人台灣網路資訊中心）執行5萬8882組詐騙網站停止解析，針對台灣網路社群平台涉詐違規者，蒐報Meta網路廣告「未揭露委託刊播者、出資者相關資訊、管理系統缺失及未限時下架詐騙廣告」之違法事證，今年到11月底函請數發部裁罰3次，累計罰鍰1850萬元。

近日有警員反映沒受理過小紅書詐騙，刑事局解釋：第一線基層員警每天必須面對處理大量案件，部分警員未受理小紅書平台案件，並不代表案件不存在，165系統確實有受理民眾小紅書相關詐騙案件，刑事局會加強宣導，涉及公務上訊息，不應在網路上洩漏評論，以免影響機關形象及公務倫理。

