社會 社會焦點 保障人權

獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

▲聖石金業負責人邱嬿妤擅以捐輸偵防車、贊助公益活動營造企業正面形象。（圖／翻攝聖石金業連輸）

▲聖石金業涉詐騙吸金遭檢警同步搜索，董事長邱嬿妤（左圖左）經常參加公益活動營造公司正派形象。（左圖為捐贈新竹市警局偵防車，右圖為帶領員工開工上香祈福，圖／翻攝聖石金業臉書）

記者劉昌松、張君豪／台北報導

2022年底在北市信義區盛大開幕，標榜提供黃金現貨賣賣的聖石金業竟捲入黃金投資吸金盤、涉嫌詐騙上千民眾！台北地檢署檢察官，指揮刑事局及全台北中南東部各地警力，本月1日發動同步搜索，徹查全台聖石金業分店搜索逾50間門市，同步拘提30名該公司幹部、高階主管和董事長邱嬿妤到案說明，檢警初步朝違法吸金涉及詐欺、偽造文書等罪嫌方向偵辦。

2022年12月29日在北市信義區旗艦店盛大開幕的聖石金業，標榜全台專櫃現價買賣歐美瑞士的高檔黃金條塊現貨，民眾購物可享VIP級服務引發話題，但檢警1日的搜索約談行動，聖石金業商譽與公益形象已經重創。

據了解，有民眾被聖石金業業務邀約投資，該公司提供限額以上的巨款投資黃金可以95折購買黃金現貨，黃金經該公司保管一年後就可以釋出現貨讓民眾帶回，若投資金額超過新台幣100萬元則可以88折低價購買等量黃金，等於民眾花88萬就可以買100萬現值重量的黃金，而且一年後就可回賣變現，加上國際金價近年走勢不斷攀升，不少民眾捧著現金到聖石指名要買黃金契約。

但檢警分析，聖石金業以88折推動黃金契約理財專案吸金，根本就是典型龐氏騙局，貴金屬公司怎可能讓民眾88折買黃金而且保證買回，「根本就是賠本生意」，加上已有部分投資人向檢警檢舉，發現滿約後現金、黃金都拿不回來，檢警據此展開調查。

台北地檢署調閱該公司帳務系統，發現業務對外販售黃金業務可抽取高達50%傭金，民眾花100萬買黃金契約，業務可拿到50萬元傭金，聖石金業拿50萬，加上近期飆升金價、聖石怎可能在一年後交付民眾現值112%的黃金現貨？加上不少被害人滿約後無法出金，遭業務和該公司百般刁難，檢警訪談數十名被害人並蒐證後，1日展開全台大搜索，並約談該公司董事長、幹部、買賣黃金契約的業務到案，檢警粗估聖石金業的潛在被害人高達數千人，呼籲被害民眾可洽刑事局報案提告，以維護自身權益。

獨／豪宅雙屍美女藥頭正面曝　疑48小時「馬拉松極樂趴」奪2命

太子集團層峰派對淫亂內幕曝　總務長出口海量台灣女模網紅性服務

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

 
11/30 全台詐欺最新數據

高志綱爆小三！身分起底　「露屁蛋」騎車照爆紅

