　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

封小紅書挨批雙標　打詐中心將邀臉書、LINE檢討

記者黃翊婷／綜合報導

行政院打詐中心宣布封鎖小紅書1年，引發各界議論，甚至遭到質疑根本雙重標準。對此，內政部長劉世芳表示，處理小紅書是依照詐欺犯罪危害防制條例第42條規定辦理，至於外界質疑是否會處理LINE、臉書上的詐騙，近期打詐中心會邀請4個主要法律代理人進行檢討。

▲▼立法院內政委員會審查行政院函請審議「詐欺犯罪危害防制條例部分條文修正草案」等案，內政部長劉世芳出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲圖為內政部長劉世芳。（資料照／記者湯興漢攝）

我國宣布封鎖小紅書，掀起兩岸網友關注。台北市長蔣萬安質疑這根本是雙重標準，政府封鎖小紅書，但對於其他充斥更多詐騙訊息的社群平台，不管是臉書或LINE，似乎都沒有明確作為，只因為這些社群平台在台灣有據點，可以追回金流，「但今天你的打詐成效如何？」

內政部長劉世芳9日出席活動時被問及此事，她表示不會針對個人回應，但內政部是依照詐欺犯罪危害防制條例第42條規定，對小紅書進行1年網際網路停止解析。

至於是否會處理LINE、臉書上的詐騙，劉世芳說，打詐中心近期會邀請4個主要法律代理人，一起檢討如何處理這些詐騙事件。

劉世芳表明，社群平台在台灣有據點、能遵守台灣的監管法律，一旦發生問題，政府就能找到相對應的人員協助處理。

至於封鎖小紅書會不會影響到微型電商營運，或影響年輕族群對民進黨的支持度。劉世芳直言，她相信會有其他替代方案，並再次強調社群平台是否合法、有無落地的重要性，若沒有，潛在風險其實更高。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遭統一獅開除！黃勇傳加入「福州海俠」　CPB台將再添一人
快訊／「過度縮胃」才挨罰！減重名醫涉詐保　30萬元交保
獨／高中女破解悠遊卡詐82萬！　真相讓單親媽心碎
球星爆劈腿主播女兒　「戰房要找隔音好」
仙塔律師認罪自打臉　網友出征喊拍SWAG
急凍探10℃！　最冷時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣萬安打造第二座「護國神山」內幕曝　中央被質疑割稻尾

黃國昌傳想卡新北副市長　「四大金釵」成嫁妝

封小紅書挨批雙標　打詐中心將邀臉書、LINE檢討

戰時仍可上班論挨批　苗博雅反擊：若台灣失守我絕對首批被抓或殺

南韓電子入境卡列「中國台灣」　外交部將重新檢視台韓關係

淡水6.6萬戶大停水　里長怒吼「到底有沒有區長？」陳怡君道歉了

金門若戰爭「台灣正常生活」？謝寒冰諷苗博雅：違背常識跟電視

若台灣開戰！苗博雅稱「該上班還是上班」：非所有人都在戰場

批助理費除罪化提案「大走回頭路」　蘇巧慧：支持同事參與反制活動

立院又擋院版財劃法、1.25兆軍購條例　行政院喊話儘速審查

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

「1拳1個」擊倒3女畫面曝！4妹子酒後吵架…他見女友被推怒了

蔣萬安打造第二座「護國神山」內幕曝　中央被質疑割稻尾

黃國昌傳想卡新北副市長　「四大金釵」成嫁妝

封小紅書挨批雙標　打詐中心將邀臉書、LINE檢討

戰時仍可上班論挨批　苗博雅反擊：若台灣失守我絕對首批被抓或殺

南韓電子入境卡列「中國台灣」　外交部將重新檢視台韓關係

淡水6.6萬戶大停水　里長怒吼「到底有沒有區長？」陳怡君道歉了

金門若戰爭「台灣正常生活」？謝寒冰諷苗博雅：違背常識跟電視

若台灣開戰！苗博雅稱「該上班還是上班」：非所有人都在戰場

批助理費除罪化提案「大走回頭路」　蘇巧慧：支持同事參與反制活動

立院又擋院版財劃法、1.25兆軍購條例　行政院喊話儘速審查

台積電代工輝達H200晶片　美媒：輸中前須先「送美國安審查」

大S感人善舉再+1！窮學生繳不出學費私訊求救　她「霸氣秒轉帳」

台灣被雲包圍！　今早最新衛星照曝

川普放行輝達H200出口中國　彭博：美方認定「華為技術已逼近」

幫哥出氣！妹控前大嫂「帶男人回家睡覺」　結局被判刑

曾因債務遭統一獅開除！黃勇傳加入福州海俠　CPB台將再添一人

第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」售價百萬內！少了2.0汽油入手漲價

快訊／「過度縮胃」才挨罰！減重名醫宋天洲又涉詐保　30萬元交保

中俄戰機罕見繞日本聯飛！疑對「台灣有事」施壓　航跡圖曝光

日股吸金力亞洲第二！高市內閣祭「加薪＋減稅」雙箭　專家點名00949搶賺龍頭財

【新北市刑大爆洩密】巡佐、偵查員移送地檢署畫面曝

政治熱門新聞

淡水停水多日民怨爆！區長：資訊落差惹誤會

網友發文造謠論文抄襲　徐巧芯搜出個資竟是大學教授怒嗆「法院見」

苗博雅稱若台海開戰　一般人仍能正常上班

幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理撤簽

若戰爭台灣能正常生活？謝寒冰諷：違背電視

戰時仍可上班論挨批　苗博雅長文回應

南韓電子入境卡列「中國台灣」　外交部將重新檢視台韓關係

鄭文燦涉貪案庭上勘驗錄音　律師團：有利證詞在筆錄中消失

黃國昌傳想卡新北副市長　「四大金釵」成嫁妝

柯文哲狠虧「爐主快被抓」有內幕　揭黃國昌涉貪防火牆3破口

獨／逾200位助理連署撤立委自肥條款　韓國瑜今晚將正式回應　

批助理費除罪化提案「大走回頭路」　蘇巧慧：支持同事參與反制活動

北捷新閘門太低引爆民怨　藍議員也說話了

柯建銘不再扮黑臉　賴清德催黨團找回戰鬥力

更多熱門

相關新聞

小橘書16講！　內政部合作縣市宮廟辦「全民安全指引宣講會」　

小橘書16講！　內政部合作縣市宮廟辦「全民安全指引宣講會」　

為推動全民防災觀念，內政部與全國16個縣市的著名宮廟合作，辦理「全民安全指引宣講會」，今（9日）於基隆慶安宮舉辦首場活動。內政部長劉世芳表示，宮廟向來是社區居民重要的聚會場域，具有深厚的在地連結，是民眾信賴與信仰的神聖所在，政府希望透過在地宮廟的社區影響力，推廣防災與全民安全的觀念，同時也鼓勵全台宮廟共同推動防災士培訓，協助政府全面強化民防意識與社會韌性。

中央打詐禁用小紅書　侯友宜點名2單位：源頭阻詐才有用

中央打詐禁用小紅書　侯友宜點名2單位：源頭阻詐才有用

盜刻印章、假收據騙補助　女社工詐113萬遭起訴

盜刻印章、假收據騙補助　女社工詐113萬遭起訴

預算翻倍詐騙不減！　藍委要求打詐中心研擬補償基金

預算翻倍詐騙不減！　藍委要求打詐中心研擬補償基金

60官兵賣帳戶助詐團　趙少康批是民進黨的錯

60官兵賣帳戶助詐團　趙少康批是民進黨的錯

關鍵字：

內政部劉世芳詐騙小紅書臉書LINE

讀者迴響

熱門新聞

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

雲霄飛車變天暴跌溫　更強冷氣團叩關

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

連3天挑戰跌破10℃　首波冷氣團要來了

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

河北彩伽耶誕戰袍尺度太誘人！

李進良愛女Emma「榜首錄取輔大」首談與小禎年下男友互動

一隻阿圓「上半身全透視」！

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面