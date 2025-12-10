封小紅書挨批雙標　打詐中心將邀臉書、LINE檢討

記者黃翊婷／綜合報導

行政院打詐中心宣布封鎖小紅書1年，引發各界議論，甚至遭到質疑根本雙重標準。對此，內政部長劉世芳表示，處理小紅書是依照詐欺犯罪危害防制條例第42條規定辦理，至於外界質疑是否會處理LINE、臉書上的詐騙，近期打詐中心會邀請4個主要法律代理人進行檢討。

▲圖為內政部長劉世芳。（資料照／記者湯興漢攝）

我國宣布封鎖小紅書，掀起兩岸網友關注。台北市長蔣萬安質疑這根本是雙重標準，政府封鎖小紅書，但對於其他充斥更多詐騙訊息的社群平台，不管是臉書或LINE，似乎都沒有明確作為，只因為這些社群平台在台灣有據點，可以追回金流，「但今天你的打詐成效如何？」

內政部長劉世芳9日出席活動時被問及此事，她表示不會針對個人回應，但內政部是依照詐欺犯罪危害防制條例第42條規定，對小紅書進行1年網際網路停止解析。

至於是否會處理LINE、臉書上的詐騙，劉世芳說，打詐中心近期會邀請4個主要法律代理人，一起檢討如何處理這些詐騙事件。

劉世芳表明，社群平台在台灣有據點、能遵守台灣的監管法律，一旦發生問題，政府就能找到相對應的人員協助處理。

至於封鎖小紅書會不會影響到微型電商營運，或影響年輕族群對民進黨的支持度。劉世芳直言，她相信會有其他替代方案，並再次強調社群平台是否合法、有無落地的重要性，若沒有，潛在風險其實更高。