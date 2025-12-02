　
社會 社會焦點 保障人權

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

▲聖石金業負責人邱嬿妤擅以捐輸偵防車、贊助公益活動營造企業正面形象。（圖／翻攝聖石金業連輸）

▲聖石金業負責人邱嬿妤擅以捐輸偵防車、贊助公益活動營造企業正面形象。（圖／翻攝聖石金業臉書粉專）

記者劉昌松、張君豪／台北報導

近來屢屢躍上媒體版面的聖石金業股份公司，打著買賣黃金做公益名號，近年更推出黃金投資契約，標榜民眾僅要投入小額資本，就可享88折到95折優惠價購金，且期滿後可領回足量金條，導致不少退休、小資族群都紛紛加入，檢警查出甚至有單一被害人投入數千萬元購買該公司黃金契約，甚至有警員、媒體記者購買。

檢警日前接獲被害人報案後展開調查，發現聖石收取民眾購金契約資金後，居然發放50%資金充當業務員獎金，加上並無實際購金紀錄，因此認定聖石涉嫌以假契約吸金，涉嫌違反詐欺、銀行法。

另外檢警得以啟動打詐新法的扣押聖石名下財產所得關鍵在於：經清查聖石金業公司黃金庫存量極低，經比對上千民眾簽署的銷售契約，發現該公司黃金庫存根本未達販售契約規範，也因此法院罕見在檢警1日行動就果斷核准查扣該公司及涉嫌人名下財產。

刑事局1日會同全台各地警方，兵分多路到台北、新北、桃園、台中、高雄、宜蘭縣事發動同步搜索拘提行動，當天順利拘提聖石金業公司負責人邱嬿妤及涉案經手業務，並通知該公司處長蔡子緒等人到案說明，總計1日收網拘提、傳喚共36人到案說明。

檢警並在邱女、該公司辦公處所查扣現金1100萬新台幣，黃金條塊46公斤（市價換算約1.96億新台幣）並經法院裁定扣押聖石等相關公司銀行帳戶存款新台幣7億，另外並順利查扣包含法拉利超跑、勞斯萊斯等3輛高價豪車。總計查扣聖石公司財產總值約近10億元新台幣。邱女等人到案態度冷靜，在律師陪同下於2日晚間17時許完成筆錄，刑事局依涉犯詐欺、銀行法、洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署複訊，後續將陸續傳喚清查被害人到案。

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

11/30 全台詐欺最新數據

獨／聖石涉詐曾捐竹市警局200萬偵防車

獨／聖石涉詐曾捐竹市警局200萬偵防車

台北地檢署檢察官指揮刑事局及全台各地警力1日針對「聖石金業公司」推出的投資型黃金契約，涉嫌違法吸金詐騙民眾案，展開全台大搜索，總計搜索超過聖石金業全台50多處門市、約談公司負責人邱嬿妤與該公司處長蔡子緒等人到案，並查扣該公司名下現金、存款等疑似涉案款項；其中新竹市警局在7月曾獲聖石金業捐贈警用偵防車一輛，對此新竹市警局晚間緊急聲明回應，該車受贈前報請新竹市政府同意，強調公務車捐贈過程合法。

獨／狂蹭總統、高官！聖石金業吸血煉金術曝

獨／狂蹭總統、高官！聖石金業吸血煉金術曝

獨／聖石金業涉吸金詐騙數千人　女董座等30人被捕

獨／聖石金業涉吸金詐騙數千人　女董座等30人被捕

52塊雙獅地球牌海洛因磚藏燈座　收貨泰籍情侶收押

52塊雙獅地球牌海洛因磚藏燈座　收貨泰籍情侶收押

三環幫假車貸詐騙手法曝！軍官、退休師都受害

三環幫假車貸詐騙手法曝！軍官、退休師都受害

刑事局聖石金業法拉利勞斯萊斯吸金盤黃金契約

