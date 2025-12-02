獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

▲聖石金業董事長邱嬿妤擅以捐輸偵防車、贊助公益活動營造企業正面形象。（圖／翻攝聖石金業臉書粉專）

記者劉昌松、張君豪／台北報導

聖石金業涉及虛偽不實的黃金投資契約，標榜可以5-12%折扣購買現價黃金，讓該公司存放一年後可領回該批黃金，有被害民眾反映無法履約，拿不回現金也沒拿到黃金現貨，加上黃金價格飆漲，該公司的黃金契約等於賠本做生意，檢警認定聖石金業涉嫌以虛偽不實契約進行詐騙攜金，1日大動作動員上百警力，針對全台50餘處門市進行搜索，並拘提董事長邱嬿妤及涉案業務幹部30多人到案。

知情者透露，聖石金業成立後擅常透過媒體公關行銷，先後被各媒媒體報導，並透過參加各地公益活動，包含雪霸國家公園管理處的花鉤吻鮭復育認養，桃園市政府、議會舉辦的年度捐助公益感恩會、捐贈新竹市警局偵防車、甚至獲邀出席總統賴清德到場觀影的生態電影記者會。

聖石金業在這些活動中，輕易獲得與縣市首長、縣市警局長官、地方官員合影機會，甚至連賴清德總統出席首映會的照片也被放到該公司粉專，成功塑造聖石金業「殷實、正派、穩健、公益」經營大企業經營形象，也因此讓不少民眾聽聞可輕易賺取高額價差的黃金契約時怦然心動，紛紛掏錢投資，如今這些民眾辛苦積蓄都疑已被聖石金業騙取拿不回來。

事實上，早在去年dcard論壇就有民眾示警po文：「老爸前同事去這家公司上班，時不時傳訊要跟我爸見面聊天，說原本欠債幾千萬進這間公司後，兩年就還光，聽得我家老爸非常心動，」「感覺被洗腦的很嚴重…上網也找不太到這家公司的資料，只知道是個黃金買賣的公司？真的很怕老爸被騙…」。

所幸檢警緊急啟動詐騙財產沒收新制，從1日起緊急扣押聖石金業名下房產、土地和公司帳戶金流及黃金現貨，粗估最少查扣超過新台幣1億元不法所得，未來這些查扣財產，都將作為償還被害人損失之用。

