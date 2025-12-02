　
社會 社會焦點 保障人權

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

▲聖石金業負責人邱嬿妤擅以捐輸偵防車、贊助公益活動營造企業正面形象。（圖／翻攝聖石金業連輸）

聖石金業董事長邱嬿妤擅以捐輸偵防車、贊助公益活動營造企業正面形象。（圖／翻攝聖石金業臉書粉專）

記者劉昌松、張君豪／台北報導

聖石金業涉及虛偽不實的黃金投資契約，標榜可以5-12%折扣購買現價黃金，讓該公司存放一年後可領回該批黃金，有被害民眾反映無法履約，拿不回現金也沒拿到黃金現貨，加上黃金價格飆漲，該公司的黃金契約等於賠本做生意，檢警認定聖石金業涉嫌以虛偽不實契約進行詐騙攜金，1日大動作動員上百警力，針對全台50餘處門市進行搜索，並拘提董事長邱嬿妤及涉案業務幹部30多人到案。

知情者透露，聖石金業成立後擅常透過媒體公關行銷，先後被各媒媒體報導，並透過參加各地公益活動，包含雪霸國家公園管理處的花鉤吻鮭復育認養，桃園市政府、議會舉辦的年度捐助公益感恩會、捐贈新竹市警局偵防車、甚至獲邀出席總統賴清德到場觀影的生態電影記者會。

聖石金業在這些活動中，輕易獲得與縣市首長、縣市警局長官、地方官員合影機會，甚至連賴清德總統出席首映會的照片也被放到該公司粉專，成功塑造聖石金業「殷實、正派、穩健、公益」經營大企業經營形象，也因此讓不少民眾聽聞可輕易賺取高額價差的黃金契約時怦然心動，紛紛掏錢投資，如今這些民眾辛苦積蓄都疑已被聖石金業騙取拿不回來。

事實上，早在去年dcard論壇就有民眾示警po文：「老爸前同事去這家公司上班，時不時傳訊要跟我爸見面聊天，說原本欠債幾千萬進這間公司後，兩年就還光，聽得我家老爸非常心動，」「感覺被洗腦的很嚴重…上網也找不太到這家公司的資料，只知道是個黃金買賣的公司？真的很怕老爸被騙…」。

所幸檢警緊急啟動詐騙財產沒收新制，從1日起緊急扣押聖石金業名下房產、土地和公司帳戶金流及黃金現貨，粗估最少查扣超過新台幣1億元不法所得，未來這些查扣財產，都將作為償還被害人損失之用。

獨／豪宅雙屍美女藥頭正面曝　疑48小時「馬拉松極樂趴」奪2命

太子集團層峰派對淫亂內幕曝　總務長出口海量台灣女模網紅性服務

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

 
11/30 全台詐欺最新數據

381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

張宥鈞離開職棒一年　新身分曝光：12強冠軍電影要角
PAZZO董座撂人痛毆運將！他「連滾帶爬」逃命畫面曝光
邱澤寵愛妻許瑋甯！　「席開43桌」夢幻婚禮費用曝光
快訊／PAZZO董座毆打運將道歉了　曝對方「一句話」引爆衝突

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

獨／聖石金業涉吸金詐騙數千人　女董座等30人被捕

2022年底在北市信義區盛大開幕，標榜提供黃金現貨賣賣的聖石金業竟捲入黃金投資吸金盤、涉嫌詐騙上千民眾！台北地檢署檢察官，指揮刑事局及全台北中南東部各地警力，本月1日發動同步搜索，徹查全台聖石金業分店搜索逾50間門市，同步拘提30名該公司幹部、高階主管和董事長邱嬿妤到案說明，檢警初步朝違法吸金涉及詐欺、偽造文書等罪嫌方向偵辦。

52塊雙獅地球牌海洛因磚藏燈座　收貨泰籍情侶收押

三環幫假車貸詐騙手法曝！軍官、退休師都受害

三環幫老大遭槍殺　豬隊友竟提供兇嫌逃亡車輛

「郵局人員」來電稱普發1萬遭冒領　女痛失百萬

刑事局聖石金業偵二大隊黃金契約吸金盤

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

