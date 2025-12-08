改善通勤困擾！謝國樑促台鐵建置跨單位平臺　強化誤點應變能量

▲列車誤點再不亂！謝國樑督促台鐵強化資訊通報，跨單位協作提升調度效率。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

針對上週台鐵列車因突發事件造成大幅誤點、影響基隆通勤族權益，基隆市長謝國樑今（8日）中午偕同立委林沛祥辦公室秘書黃申棟，與台鐵北區營運處副處長林維澤、台鐵基隆站長徐天安、交通處副處長黃詩涵等人前往基隆站會商精進作法。謝國樑要求台鐵強化通報流程，並與市府共同建立跨單位資訊平臺，以縮短反應時間、提升緊急運輸調度效能。

謝國樑表示，基隆是高度依賴鐵路的通勤城市，任何班次延誤都會對市民造成影響。台鐵在面對突發狀況時，除了提升調度效率，也必須更快速、透明地發布資訊。他提議建立台鐵與市府的即時資訊聯繫平臺，整合交通處、國道及公路客運等單位，使各方能在第一時間掌握狀況，並同步透過市府官網、市長臉書及「魅力基隆」等社群平台發布訊息，協助民眾提前因應。

台鐵基隆站長徐天安指出，突發事件發生時，可能在短時間內湧入1,000至2,000名旅客需求，站方已與公路客運建立合作機制，但仍須持續精進應變流程。未來將與總公司研議更有效率的運輸支援方式，以提升整體調度量能。

林維澤補充，公司目前正檢討重大誤點的緊急機制啟動流程，包括縮短基層通報時間、研判是否加開或截短班次，以及評估入線容量等。他認同謝國樑提出的跨單位資訊平臺構想，並強調未來將與市府保持密切合作，使決策更即時、調度更精準。

謝國樑最後強調，交通運輸是市民每天最直接感受的公共服務，市府將持續與台鐵及公路單位保持密切協作，建立可長期運作的資訊聯繫系統，讓緊急事件中的調度更有效率、資訊更即時透明，確保基隆通勤族的安全與權益不再因誤點受到影響。