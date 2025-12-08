　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

改善通勤困擾！謝國樑促台鐵建置跨單位平臺　強化誤點應變能量

▲謝國樑促台鐵建置跨單位平臺 強化誤點應變能量。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲列車誤點再不亂！謝國樑督促台鐵強化資訊通報，跨單位協作提升調度效率。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

針對上週台鐵列車因突發事件造成大幅誤點、影響基隆通勤族權益，基隆市長謝國樑今（8日）中午偕同立委林沛祥辦公室秘書黃申棟，與台鐵北區營運處副處長林維澤、台鐵基隆站長徐天安、交通處副處長黃詩涵等人前往基隆站會商精進作法。謝國樑要求台鐵強化通報流程，並與市府共同建立跨單位資訊平臺，以縮短反應時間、提升緊急運輸調度效能。

謝國樑表示，基隆是高度依賴鐵路的通勤城市，任何班次延誤都會對市民造成影響。台鐵在面對突發狀況時，除了提升調度效率，也必須更快速、透明地發布資訊。他提議建立台鐵與市府的即時資訊聯繫平臺，整合交通處、國道及公路客運等單位，使各方能在第一時間掌握狀況，並同步透過市府官網、市長臉書及「魅力基隆」等社群平台發布訊息，協助民眾提前因應。

▲謝國樑促台鐵建置跨單位平臺 強化誤點應變能量。（圖／記者郭世賢翻攝）

台鐵基隆站長徐天安指出，突發事件發生時，可能在短時間內湧入1,000至2,000名旅客需求，站方已與公路客運建立合作機制，但仍須持續精進應變流程。未來將與總公司研議更有效率的運輸支援方式，以提升整體調度量能。

林維澤補充，公司目前正檢討重大誤點的緊急機制啟動流程，包括縮短基層通報時間、研判是否加開或截短班次，以及評估入線容量等。他認同謝國樑提出的跨單位資訊平臺構想，並強調未來將與市府保持密切合作，使決策更即時、調度更精準。

謝國樑最後強調，交通運輸是市民每天最直接感受的公共服務，市府將持續與台鐵及公路單位保持密切協作，建立可長期運作的資訊聯繫系統，讓緊急事件中的調度更有效率、資訊更即時透明，確保基隆通勤族的安全與權益不再因誤點受到影響。

【更多新聞】

►基隆警加強取締「不停讓行人」　謝國樑：落實比照首都加給

►基隆廟口夜市酒空男持利刃揮舞　警噴辣椒水火速壓制

►基隆表兄弟放沖天炮釀火警！2車慘遭燒毀　父母須連帶賠60萬

►基隆七堵土地公廟驚見男子陳屍長椅　身旁有1瓶沒喝完高粱

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南迴搞軌毒殺弟媳詐保7100萬　李泰安判囚13年刑滿出
日本痴漢正面曝！公務員來台2度偷拍裙底　「短期重複犯行」續押
首檔兆元台股ETF誕生　0050再降手續費
快訊／國三生校內墜樓！　送醫不治
金正恩臉上長滿「詭異肉芽」！10年前對比照曝　再爆健康疑雲
快訊／劉向婕交保！徐巧芯婆婆提80萬救愛女　杜秉澄沒錢在押中
快訊／Pocky出包了！江崎固力果急召回600萬盒
失蹤11年！馬航MH370新進展　北京法院一審判每案賠償逾2

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鹿野慶典不只熱鬧　警察把防詐知識帶進宮廟

8旬翁購物突感不適　初鹿警平安護送返家

安士達連5年捐輪椅逾200輛　黃偉哲感謝民間攜手完善社區關懷據點

慢食節首度移師高雄圓滿落幕　饒慶鈴邀港都民眾跨年遊台東

醫療節能領航者！嘉義基督教醫院榮獲經濟部節能標竿銀獎

農退儲金、老農津貼久拖未解　陳亭妃排審要求行政院立即送案

台東縣加油站油氣回收查核全數合格　縣府強化VOCs管理

台南長照協會直陳三大制度困境　盼別讓政策成為長照家庭的懲罰

榮退搜救犬鐵雄點亮耶誕燈　嘉義旅館業為流浪動物募款

台61線快速道路民眾車輛爆胎　布袋警快速救援

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

鹿野慶典不只熱鬧　警察把防詐知識帶進宮廟

8旬翁購物突感不適　初鹿警平安護送返家

安士達連5年捐輪椅逾200輛　黃偉哲感謝民間攜手完善社區關懷據點

慢食節首度移師高雄圓滿落幕　饒慶鈴邀港都民眾跨年遊台東

醫療節能領航者！嘉義基督教醫院榮獲經濟部節能標竿銀獎

農退儲金、老農津貼久拖未解　陳亭妃排審要求行政院立即送案

台東縣加油站油氣回收查核全數合格　縣府強化VOCs管理

台南長照協會直陳三大制度困境　盼別讓政策成為長照家庭的懲罰

榮退搜救犬鐵雄點亮耶誕燈　嘉義旅館業為流浪動物募款

台61線快速道路民眾車輛爆胎　布袋警快速救援

金馬導演李駿碩曝約砲秘辛　「真砲友」親自上陣還原現場

22歲男自稱勒斃婦人棄屍八卦山區　彰警大規模搜索無所獲

范少勳長出大人感！西裝、白背心造型帥翻　新戲接力、冥想成日常修煉

快訊／南迴搞軌毒殺弟媳詐保7100萬　李泰安判囚13年獲縮刑出獄

210萬起！台灣「福斯商旅新8人座MPV」上市　安全配備再升級

名額加倍！台中十大伴手禮首創「2大組別」　冠軍擴增至20名

鹿野慶典不只熱鬧　警察把防詐知識帶進宮廟

20歲女靠「偷包裹維生」　警方開門嚇傻：她還正在寄鍋子回老家

比健檢更重要！醫曝「5個日常感受」看出身體好不好：第1項最關鍵

首檔兆元台股ETF誕生　0050再降手續費

【又是139線！】重機與「牛魔王」Supra碰撞 騎士噴飛

地方熱門新聞

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

埔里化身冬日「花之都」！南投花卉嘉年華　地景花毯、巨型花藝裝置一次看

快訊／台中57歲義警執勤突倒地OHCA命危

五股閒置地大翻新　新北打造綠意新風貌

台南男斧砍女警遭收押！襲警前科遭起底

60萬戶高雄人快儲水！明11區停水10hrs

國教署委託雲林科大　督導桃園日光幼兒園施工

大園區公所「大手攜小手」　愛心送暖　

台中捷運綠線延伸明年第一季送審

退伍空軍中校打造蛋餅新品牌

豬農拒收廚餘　桃園環保局啟動緊急協助機制

生達製藥捐「養肺百益膏」挺南市消防守護英雄呼吸道健康

冬夜最美「天際煙火」！雙子座流星雨極大期將至

陳以信推防水政見：4年新建雨水下水道100公里

更多熱門

相關新聞

台鐵貨物列車撞死調車員　鐵道局調查最快年底前出爐

台鐵貨物列車撞死調車員　鐵道局調查最快年底前出爐

台鐵花蓮站5日上午發生一名調車人員遭貨物列車撞上，送醫仍不治死亡。交通部鐵道局今表示，此次將同步檢討台鐵調車作業SOP，初判事故調查需要2周時間，盼年底前能出爐。

排隊搭車「1禮儀」不見了？　網爆共鳴

排隊搭車「1禮儀」不見了？　網爆共鳴

台鐵、高鐵「週末票變超難買？」他驚呆

台鐵、高鐵「週末票變超難買？」他驚呆

基智憶起奧運會點亮活力　謝國樑：打造在地健康老化

基智憶起奧運會點亮活力　謝國樑：打造在地健康老化

基隆警「行人友善」專案　加強取締不停讓

基隆警「行人友善」專案　加強取締不停讓

關鍵字：

基隆市台鐵誤點通勤族資訊平臺謝國樑

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

阿姨忘記藥名！「畫火柴人」藥局老闆猜中

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

不是0050！她點名「2檔ETF」根本黑馬

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

小煜結束5年婚姻！

表面佛系、私下算得很精三大星座

無糖飲料也中了！「4大隱藏澱粉炸彈」害血糖狂飆

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面