台鐵貨物列車撞死調車員　鐵道局調查最快年底前出爐

▲台鐵一名調車人員在作業過程被貨物列車撞擊身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）



記者周湘芸／台北報導

台鐵花蓮站5日上午發生一名調車人員遭貨物列車撞上，送醫仍不治死亡。交通部鐵道局今表示，此次將同步檢討台鐵調車作業SOP，初判事故調查需要2周時間，盼年底前能出爐。

台鐵花蓮站水泥山線5日上午10時05分發生職災事件，一名調車人員進行調車作業時，不慎遭貨物列車撞及，送醫搶救仍不幸死亡。

台鐵產業工會今帶著鮮花，放置在事故點周邊及花蓮車站前站大廳，表達哀悼。工會表示，一個鐵路員工的死亡，不僅是公司內部的職災事故，更是台鐵亟待社會監督改革的警訊，攸關上千萬人的行車安全問題。

鐵道局副局長劉雲生今受訪表示，此案將依照鐵路法進行調查，也要求台鐵公司提出書面說明，鐵道局後續會根據其說明及調查提出事件的檢討報告，包括事發原因及建議，確保未來調車人員安全。

對於台鐵已發生多次調車事故，劉雲生指出，此次事故原因目前還在調查中，台鐵本身有調車作業SOP，此次檢討也要看是否有疏漏或需要檢討改進的地方，鐵道局會以監理角色協助精進。

他也說，由於該起事件還要到現場調查，並請台鐵說明，初判結果需要2周時間，期望年底前能出爐。