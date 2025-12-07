　
地方 地方焦點

基智憶起奧運會點亮長者活力　謝國樑：打造在地健康老化城市

▲基智憶起奧運會點亮長者活力。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲陪伴找回記憶與自信，基隆「基智憶起奧運會」熱鬧登場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長期照顧服務管理所今（7日）與基隆市職能治療師公會於市立體育館舉辦「2025基智憶起奧運會」。市長謝國樑親自到場替長輩加油，並與據點長者熱情互動，現場充滿笑聲與活力。本次活動以復古趣味競賽結合復能訓練，展現市府與專業公會及社區據點在推動失智與失能預防上的成果。

謝國樑表示，面對高齡化社會，如何促進市民「健康老化」是市府的重要使命，其中維持腦部健康與活躍社交，更是延緩失智的關鍵。今年活動以奧運為概念，象徵對賽事的重視，希望透過趣味、具目的性的遊戲，讓長輩在輕鬆愉快的過程中保持身心健康。他並鼓勵更多社區據點持續發展多元課程，讓長者能在熟悉的社區中快樂老化。

▲基智憶起奧運會點亮長者活力。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑致詞。

衛生局長張賢政指出，「多動腦、多運動、多社交」是延緩失智與失能的三大核心原則。長照3.0已將全年齡失智者納入服務範圍，基隆市也積極推動認知促進課程、失智友善社區與早期篩檢，正式從過去的被動照護走向前端預防。他期盼市民在生活中養成健康習慣，守護自己與家人的珍貴記憶，打造充滿活力與溫度的友善城市。

基隆市職能治療師公會理事長沈哲宇補充，職能治療專業自長照1.0 起便深耕社區，而每年舉辦的「基智憶起奧運會」總能看到長輩展現自信與成就，是投入社區復能服務最令人感動的成果。

▲基智憶起奧運會點亮長者活力。（圖／記者郭世賢翻攝）

今年共有全市11處失智社區服務據點組隊參賽，以「復古、懷舊」為主題，進行「復古Party星光大道」、「支援前線」及「桌球九宮格」三大趣味競賽。其中，最受矚目的「復古Party星光大道」，長輩盛裝走上紅毯，穿上珍藏禮服、西裝與旗袍，神采奕奕，家屬紛紛拍照留念，氣氛熱絡溫馨。其他兩項競賽則展現長輩的注意力、動作協調與團隊合作，透過遊戲化設計，使復能訓練更輕鬆、貼近日常。

活動最後由正濱國小「仙女團」帶來充滿朝氣的舞蹈演出，為活動畫下活力十足的句點。

謝國樑強調，市府將持續結合專業人員、公部門與社區力量，讓每位長輩都能「行得動、記得住、活得好」，共同打造更友善、更健康的高齡有愛城市。

▲基智憶起奧運會點亮長者活力。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基智憶起奧運會點亮長者活力。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基智憶起奧運會點亮長者活力。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆警「行人友善」專案　加強取締不停讓

基隆警「行人友善」專案　加強取締不停讓

基隆市近日接連發生行人交通事故，市長謝國樑今（7）日指示警察局針對「車輛不停讓行人」加強執法，全力降低事故風險。警方同步啟動「行人友善」專案，於交通尖峰時段強化巡邏、定點守望與手持測速器取締，嚴查行經行穿線未減速停讓等違規。市府強調行人安全優先，將持續推動人本交通改革。

酒空男持利刃廟口夜市揮舞　警噴辣椒水壓制

酒空男持利刃廟口夜市揮舞　警噴辣椒水壓制

表兄弟燃放沖天炮2車燒毀　父母須連帶賠60萬

表兄弟燃放沖天炮2車燒毀　父母須連帶賠60萬

基隆七堵土地公廟驚見男子陳屍長椅　死因待查

基隆七堵土地公廟驚見男子陳屍長椅　死因待查

獅球嶺砲台步道全面更新　童子瑋：打造安全舒適新場域

獅球嶺砲台步道全面更新　童子瑋：打造安全舒適新場域

基隆市長照失智健康老化職能治療

