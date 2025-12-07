　
社會 社會焦點 保障人權

基隆警加強取締「不停讓行人」　謝國樑：落實比照首都加給

▲基隆警加強取締「不停讓行人」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆警加強取締「不停讓行人」。基隆市長謝國樑（中）、基隆市警局長林信雄（右）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市近日接連發生行人交通事故，市長謝國樑今（7）日指示警察局針對「車輛不停讓行人」加強執法，全力降低事故風險。警方同步啟動「行人友善」專案，於交通尖峰時段強化巡邏、定點守望與手持測速器取締，嚴查行經行穿線未減速停讓等違規。市府強調行人安全優先，將持續推動人本交通改革。

謝國樑表示，「行人安全是城市生活最基本的要求」，基隆長期以來亦是最重視行人交通安全的城市之一。市府將持續強化「停讓行人」與「行人有序」的執法與宣導。同時與立委林沛祥合作推動修法，明確定義減速行為，讓執法標準更一致並具明確依據。他也呼籲用路人行經行穿線務必減速慢行、提高警覺，並強調市府將落實比照首都編列繁重加給，以提升警員福利，支持基隆交通安全工作不斷精進。

▲基隆警加強取締「不停讓行人」。（圖／記者郭世賢翻攝）

警察局長林信雄指出，基隆自11月起進入秋冬雨季，天候造成天色昏暗、路面溼滑與能見度降低，使交通事故風險提升。自今（7日）起，警察局將結合原有「行人有序」勤務，調整執行「行人友善」專案，強化取締車輛行經行穿線不減速停讓行人等違規行為。他也責成各分駐（派出）所於每日6時至8時、16時至18時及18時至20時三個時段，加強巡邏與定點守望，在易肇事路段（口）駐點30分鐘，並以手持測速器執行取締，以提升交通管理密度、降低事故風險。

謝國樑最後強調，市府秉持「行人安全優先」理念，持續推動人本交通環境改革，打造「行得安全、走得安心」的城市。今年截至12月5日止，基隆共發生187件行人交通事故，較去年同期340件大幅減少153件、降幅達45%，顯示市府各項措施已有顯著成效。然而，任何一起事故都不應發生，市府將持續透過校園、社區及媒體宣導，加深市民路權觀念，與市民一起打造更安全、更友善的城市交通環境。

▲基隆警加強取締「不停讓行人」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆警加強取締「不停讓行人」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆警加強取締「不停讓行人」。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市行人安全交通執法行人友善

