他驚台鐵、高鐵「週末票變難買？」　一票嘆：花錢安心放空

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李姿慧攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

現在很多人出門會選擇搭乘大眾交通工具，就有網友有感表示，週末的台鐵、高鐵票變得很難買，忍不住在PTT的Gossiping板問卦，「搭台鐵、高鐵的人怎麼越來越多？」貼文引發討論。

原PO文中納悶，「台灣人也沒有變多啊？台鐵、高鐵車次也沒變少，結果週末的台鐵、高鐵票都越來越難買。」看到貼文後，就有人猜測跟客運有關係，「客運變少很多班，客流都跑去搭台鐵和高鐵」、「國道塞車塞到心都死了，上車睡一小時還沒上國道，誰要搭客運？」

許多人則紛紛指出，用路環境差、測速過多導致開車成本變高，「沒人想塞車」、「高速公路容易塞車，而且應該是世界密度第一多的超速相機，還是搭高鐵好了…」「用路環境差吧？被照幾次測速會覺得自己北七了，花錢搭車至少能安心放空」、「路上照自己的想法開車的飆仔這麼多，風險轉嫁給大眾運輸不好嗎？」

有網友則笑讚高鐵太方便又太便宜，對長途來說已經變成唯一解，「要快只剩高鐵，島內越來越沒有選擇。」還有一票從生活面分析，「住宿太貴，寧願一日來回」、「時間＝金錢，不想賭客運人品」、「買車成本高、停車費靠北貴，大家乾脆搭車。」