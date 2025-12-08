　
他驚台鐵、高鐵「週末票變難買？」　一票嘆：花錢安心放空

▲▼台灣高鐵,高鐵,閘門,旅客,台北車站。（圖／記者李姿慧攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李姿慧攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在很多人出門會選擇搭乘大眾交通工具，就有網友有感表示，週末的台鐵、高鐵票變得很難買，忍不住在PTT的Gossiping板問卦，「搭台鐵、高鐵的人怎麼越來越多？」貼文引發討論。

原PO文中納悶，「台灣人也沒有變多啊？台鐵、高鐵車次也沒變少，結果週末的台鐵、高鐵票都越來越難買。」看到貼文後，就有人猜測跟客運有關係，「客運變少很多班，客流都跑去搭台鐵和高鐵」、「國道塞車塞到心都死了，上車睡一小時還沒上國道，誰要搭客運？」

許多人則紛紛指出，用路環境差、測速過多導致開車成本變高，「沒人想塞車」、「高速公路容易塞車，而且應該是世界密度第一多的超速相機，還是搭高鐵好了…」「用路環境差吧？被照幾次測速會覺得自己北七了，花錢搭車至少能安心放空」、「路上照自己的想法開車的飆仔這麼多，風險轉嫁給大眾運輸不好嗎？」

有網友則笑讚高鐵太方便又太便宜，對長途來說已經變成唯一解，「要快只剩高鐵，島內越來越沒有選擇。」還有一票從生活面分析，「住宿太貴，寧願一日來回」、「時間＝金錢，不想賭客運人品」、「買車成本高、停車費靠北貴，大家乾脆搭車。」

12/06 全台詐欺最新數據

390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

板橋氣爆驚悚瞬間！5人過馬路下秒滿地瘡痍　「1女滿臉血」躺地不起

慣竊自製鑰匙偷機車　警指證嚇得他失憶...身上搜出安毒

台股大漲322點收最高28303　台積電漲35元至1495

三寶聯結車亂轉彎！小貨車閃不過猛撞　駕駛雙腿全斷卡車內

《影后》林廷憶主演日劇要播了！　搭檔菅田將暉「私下互動」曝光

多圖／AAA高清美照來了！　朴寶劍後台向林俊傑索簽名「對話內容曝光」

台南知名牛肉湯店「活蟑螂醬汁桶掙扎」！業者致歉、衛生局稽查

斥見習近平3門票編故事　鄭麗文酸賴清德困獸之鬥：民進黨緊張了

才和宥勝爆離婚！妻慈惠突搬家：最圓滿的結束　「新城市開啟新生活」

爭鮮「第8盤起半價」12/15起加碼4天　全台182家門市都適用

【青春就該這麼暖】阿伯紙箱撒滿地 南港高工男學生組隊救援超感動❤

讓交通安全成為常用知識　教進孩子的日常生活

上午的校園裡，正上演一堂專注又熱烈的交通安全課。老師帶著孩子們討論「大型車內輪差」的危險範圍，並安排實地體驗，讓學生親眼看見、親身感受交通安全的重要。這樣的學習情境，如今已在新北市334所校園中成為日常風景。

台中資深義交執勤中昏迷！送醫不治

客運司機疑開車看影片　屏東分局：最重罰3.6萬

北捷開放刷手機進站　明年1月啟用QR乘車碼

快訊／台鐵桃園－中壢停電！旅客延誤中

台鐵高鐵客運交通票務PTT

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

