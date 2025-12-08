　
排隊搭車「1禮儀」不見了？　網爆共鳴：不知道在急什麼

▲▼台鐵、火車。（圖／資料照）

▲原PO覺得「先下後上」是基本禮儀。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

不管是公車、捷運還是火車，尖峰時段總有非常多人急著上車和下車。近日就有網友發文表示，她一直覺得「先下後上」是基本的禮儀，然而卻總有人會急著上車，甚至還指責她擋路，讓她忍無可忍。貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「台鐵大誤點遇到鳥事」為標題發文，提到她一直認為，搭火車「先下後上」是基本禮儀，然而從開始通勤之後，卻發現有非常多人不願等待車廂內的乘客下車，就硬要擠上車。

原PO透露，日前下班正好遇到火車大誤點，而她正好排在隊伍的第一個，後面則陸續有人排隊。她透露，火車好不容易來了之後，她就留了一個洞，並表明要讓車內的人先下車，所以其他人也跟著她往車門兩邊站，豈料陸續下了一些人之後，另一側就有人急著擠上去。

▲▼莒光號,台鐵,羅東站,月台。（圖／記者季相儒攝）

再後來，原PO透露，有個帶小孩的婦人就從她的手邊狂擠，讓她當場傻眼，表明乘客還沒下完，到底在擠什麼？沒想到婦人反倒控訴她妨礙自由、擋住她的路。原PO當時忍無可忍，馬上反擊，所幸身後也有其他人幫忙說話。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「拍拍，你是對的，本來就應該讓人先下車，才能上車」、「桃園一堆不先下後上，沒水準的人，唉，所以我都理直氣壯直接下車」、「以前搭火車上下課時我都直接撞開搶著上車的，不管什麼性別、什麼年紀、什麼體型，一律直接撞開」、「我搭捷運或台鐵遇到不禮讓先下車，我一律撞開他們，管你男女老少，我就是撞」、「只要是大眾交通，就都一堆人車來了就想擠，不知道在急什麼，都不上車上的人先下」。

12/06 全台詐欺最新數據

390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒喊：真的很變態
快訊／22歲男突自首殺人　女屍棄山區
快訊／林倪安遭指介入高志綱婚姻　發布10點聲明
快訊／億元大獎3得主全領光　6.92億幸運兒效率最高
快訊／板橋定食8氣爆　內部慘況首曝光！
朱孝天親揭「被退F4內幕」！　拒3要求「慘遭斷聯」開嗆

台鐵、高鐵「週末票變超難買？」他驚呆

不是0050！她點名「2檔ETF」根本黑馬

快訊／台鐵桃園－中壢停電！旅客延誤中

台鐵「桃園=中壢電車線異常」列車延誤　估傍晚搶通

小紅書被封鎖　她點名另款App：是下一個？

台鐵火車Dcard

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

