社會 社會焦點 保障人權

基隆廟口夜市酒空男持利刃揮舞　警噴辣椒水火速壓制

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名33歲盧姓男子今（7日）凌晨酒後行為失序，竟手持一把外型疑似軍用刺刀的利刃，在愛三、仁二路口、廟口夜市旁揮舞，引發路過民眾驚恐。警方接獲報案後立即趕抵現場，因擔心男子持刀恐傷及無辜，員警隨即噴灑辣椒水制止，成功將人壓制帶返所，全案依《社會秩序維護法》偵辦。

▲酒醉男持刀揮舞驚擾廟口夜市。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲酒醉男持刀揮舞鬧事，驚擾廟口夜市破壞安寧。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆警第一分局忠二路派出所7日凌晨3時許接獲民眾報案，指稱有酒醉男子在鬧事。巡邏警力到場後，發現盧男揮舞刀械、行為相當危險，員警立即持警棍戒備並尋求壓制時機，趁其分心時朝臉部噴灑辣椒水，使其無力反抗，順利將人帶回派出所進行保護管束。警詢後，依違反《社會秩序維護法》移送裁罰程序。

警方調查指出，盧男持有的刀具外觀類似軍刺刀，但材質粗糙，並非列為管制刀械。他平日酒後常在市區鬧事，是地方上相當頭痛的治安人物。

基隆警第一分局長温基興表示，維護治安是警方首要任務，員警面對酒後鬧事或突發衝突事件時，均隨身配備電擊槍、防割手套及警棍等警械，並依情況合理使用，以在保護民眾安全的同時，也確保第一線同仁的執勤安全。

▲酒醉男持刀揮舞驚擾廟口夜市。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲盧男持有的刀具外觀類似軍刺刀，但材質粗糙，並非列為管制刀械。

相關新聞

表兄弟燃放沖天炮2車燒毀　父母須連帶賠60萬

表兄弟燃放沖天炮2車燒毀　父母須連帶賠60萬

基隆市朱姓少年今年1月29日晚上與表弟在中正區社寮里民活動中心旁燃放沖天炮時，不慎引發火災，火星落下後燒毀路邊2輛轎車。遭毀損車輛的陳姓車主事後向朱家提告求償。基隆地院審理後，認定2名少年行為與車輛損害具因果關係，判決2名少年及其父母須連帶賠償60萬元。

基隆七堵土地公廟驚見男子陳屍長椅　死因待查

基隆七堵土地公廟驚見男子陳屍長椅　死因待查

獅球嶺砲台步道全面更新　童子瑋：打造安全舒適新場域

獅球嶺砲台步道全面更新　童子瑋：打造安全舒適新場域

基隆全面補助濾芯、水塔清洗　首波複檢全數合格

基隆全面補助濾芯、水塔清洗　首波複檢全數合格

基隆消防3志工獲全國菁英獎　游家懿：城市韌性真正力量

基隆消防3志工獲全國菁英獎　游家懿：城市韌性真正力量

基隆市持刀酒醉廟口夜市社維法

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

