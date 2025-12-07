基隆廟口夜市酒空男持利刃揮舞　警噴辣椒水火速壓制

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名33歲盧姓男子今（7日）凌晨酒後行為失序，竟手持一把外型疑似軍用刺刀的利刃，在愛三、仁二路口、廟口夜市旁揮舞，引發路過民眾驚恐。警方接獲報案後立即趕抵現場，因擔心男子持刀恐傷及無辜，員警隨即噴灑辣椒水制止，成功將人壓制帶返所，全案依《社會秩序維護法》偵辦。

▲酒醉男持刀揮舞鬧事，驚擾廟口夜市破壞安寧。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆警第一分局忠二路派出所7日凌晨3時許接獲民眾報案，指稱有酒醉男子在鬧事。巡邏警力到場後，發現盧男揮舞刀械、行為相當危險，員警立即持警棍戒備並尋求壓制時機，趁其分心時朝臉部噴灑辣椒水，使其無力反抗，順利將人帶回派出所進行保護管束。警詢後，依違反《社會秩序維護法》移送裁罰程序。

警方調查指出，盧男持有的刀具外觀類似軍刺刀，但材質粗糙，並非列為管制刀械。他平日酒後常在市區鬧事，是地方上相當頭痛的治安人物。

基隆警第一分局長温基興表示，維護治安是警方首要任務，員警面對酒後鬧事或突發衝突事件時，均隨身配備電擊槍、防割手套及警棍等警械，並依情況合理使用，以在保護民眾安全的同時，也確保第一線同仁的執勤安全。

▲盧男持有的刀具外觀類似軍刺刀，但材質粗糙，並非列為管制刀械。