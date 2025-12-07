網集資5540萬讓他退休！88歲老兵收支票落淚　辛酸遭遇爆紅

▲班巴斯收到177萬美元支票。（圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國密西根州88歲退休老兵班巴斯（Ed Bambas）在超市擔任收銀員維持生計的故事，經澳洲網紅魏登霍弗（Samuel Weidenhofer）分享後引發全球關注，短短5天募得的善款金額衝破177萬美元（約新台幣5540萬元），就是要讓班巴斯能夠安心退休。如今收到這筆錢的班巴斯，忍不住激動落淚。

紐約郵報報導，魏登霍弗5日下午在密西根州一場私人儀式上，親手把177萬美元的支票交給班巴斯。這讓班巴斯直說，「謝謝你們...天哪，真希望我的妻子也在這裡，這就像夢境成真一樣」。

過去這周，班巴斯的人生故事在網路上發酵。他在密西根州布萊頓市Meijer超市工作，每周上班5天、每天工時8小時以上，就在11月25日這天，魏登霍弗來到這間超市與班巴斯相遇，他向魏登霍弗說明，「我1999年從通用汽車退休，但2012年他們破產了，我的退休金也沒了」。

▲收到善款支票的班巴斯忍不住激動落淚。（圖／VCG）

班巴斯當時領取的每月退休金就此中斷，被迫選擇一次性領取30萬美元退休金。雪上加霜的是，班巴斯結縭逾50年的愛妻瓊安（Joan）重病纏身，龐大醫療費用讓他債台高築，甚至賣屋求生。到了7年前，他的妻子過世後，他別無選擇只能重返職場，在超市擔任收銀員維生。

魏登霍弗先給了班巴斯400美元（約新台幣1.2萬元）小費，隨後在GoFundMe發起募款，班巴斯的故事獲得廣大迴響，短短5天就募得逾170萬美元。班巴斯當時還不知道自己的故事在網路爆紅，還使用著傳統摺疊手機，後來才收到這筆千萬善款。26歲超市顧客華萊士（Lexi Wallace）稱，「這是他（班巴斯）應得的」。

魏登霍弗表示，募得資金已交由專業財務公司設立信託管理，協助班巴斯規劃這筆意外之財，度過晚年生活。