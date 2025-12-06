劍指中國！川普2.0國安戰略「反對改變現狀」　日媒：力阻中國稱霸

▲台灣海峽是國際海運上的重要航道。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普第二任期的「國家安全戰略」（NSS）正式公布，雖未直接點名中國，但明確主張美國將在必要時阻止任何國家在全球或區域取得主導地位。報告特別強調印太戰略重要性、台灣在區域安全中的關鍵位置，並提出維持壓倒性軍事優勢以遏阻台海衝突，顯示川普政府2.0版國安路線以制衡中國為核心。

白宮此次低調發布這份備受矚目的國安戰略。《日經亞洲》（Nikkei Asia）指出，新版NSS不再高調強調美國長期的全球領導角色，並減少對歐洲與中東的承諾，因此受到主張戰略克制派的肯定。然而，美國在印太方向的立場並未鬆動，仍強調與日本、澳洲及印度等盟友深化合作，以避免「任何單一對手國」在亞洲取得主導權。

在台灣議題，該份報告指出台灣地理位置特殊，將東北亞與東南亞劃分成兩個戰略區域，加上全球3分之1的海運都得經過南海，使台灣成為印太安全的關鍵節點。因此，美方將「遏阻台海衝突」列為優先事項，並認為維持壓倒性軍事優勢是達成穩定的理想方式。

值得注意的是，NSS當中提到美國將維持「長期對台立場的公開政策」，並重申不支持任何一方片面改變台海現狀。這段文字在華府引發熱議，被視為反駁外界先前關於川普可能調整對台政策用語的揣測。此前有報導稱，中國希望美國從「不支持台灣獨立」進一步轉向「反對台灣獨立」，但新版NSS並未採納。

美國企業研究所（AEI）研究員古柏（Zack Cooper）分析，NSS在措辭上似乎混合了美國傳統立場：「反對」改變現狀與「不支持」台灣獨立。他指出，依美國慣例，美方通常是「反對」片面改變現狀，而非「不支持」，因此此次文字呈現一定程度的模糊性，也可能為未來戰略調整留有空間。

另一名AEI研究員費瑞安（Ryan Fedasiuk）則認為，全球對NSS的字詞變化高度敏感，美國此次用字可能刻意尋求中間點，希望在避免刺激北京的同時，仍維持美國的既有政策，沒有完全順從中國要求的「反對台灣獨立」。