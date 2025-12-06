日週刊再爆：川普與高市通話時「措辭辛辣」！　要她別插手台灣

▲川普與高市早苗曾於11月進行通話。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

日本首相高市早苗與美國總統川普11月25日的通話內容持續引發爭議，《華爾街日報》曾獨家報導稱，川普要高市不要在台灣問題上挑釁北京當局，不過隨即被日方駁斥。然而日本《週刊文春》雜誌卻在5日於X上爆料，「實際上，川普當時的措辭相當辛辣，甚至似乎還說了類似於『不要插手台灣問題』的發言。」

美國《華爾街日報》報導，美國總統川普和日本首相高市早苗通話時，針對日中關係緊張局勢表達關切，請對方不要在台灣議題上刺激北京。日本官房長官木原稔隨後在記者會上對此予以澄清，強調「報導中提及川普建議在台灣主權問題上不要挑釁中國政府一事，並無此事實」，明確否認相關說法。

據了解，這通備受關注的通話發生在「川習通話」後不到12小時內，由川普主動致電高市早苗。通話結束後，高市對外僅表示，「雙方圍繞強化日美同盟、印太地區面臨的局勢及各類議題廣泛交換了意見」，並強調川普稱兩人是「非常親密的朋友」。

當媒體追問是否談及台灣議題時，高市卻三緘其口，僅以「會談內容屬於外交往來範疇，因此不便透露詳情」回應。日本外相茂木敏充面對記者詢問川普或國務卿盧比歐是否明確支持日本時，也多次表示「未聽清楚問題」，迴避正面回答。

時隔數日，《週刊文春》5日卻突然在X上爆料稱，消息人士透露，「實際上，川普在該次通話中的措辭十分辛辣，甚至說出類似『不要插手台灣問題』的話。」