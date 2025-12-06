　
國際

川普政府擬「擴大實施」旅遊禁令　超過30個國家公民受影響

▲▼美國國土安全部長諾姆透露，將針對特定國家擴大實施旅遊禁令。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國土安全部長諾姆透露，將針對特定國家擴大實施旅遊禁令。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國川普政府計畫擴大針對特定國家公民的旅遊禁令，範圍將涵蓋超過30個國家。美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）表示，此舉是在阿富汗籍男子被控在華府白宮附近槍擊兩名國民警衛隊成員後，美國所公布的最新入境限制措施，旨在加強對入境美國人員的審查與國家安全防護。

根據《美聯社》，諾姆於當地時間4日晚間接受《福斯新聞》主持人兼保守派政論家英格拉漢姆（Laura Ingraham）訪問時指出，旅遊禁令擴大政策將建立在6月已宣布的旅遊禁令之上。當時美國政府禁止來自12個國家的公民入境美國，並限制另外7個國家的民眾入境。

本週早些時候，諾姆曾在社交媒體暗示，將會有更多國家納入禁令，但她尚未透露具體名單，僅表示總統仍在評估相關國家情況。

諾姆強調，「當一個國家沒有穩定政府，無法提供安全資訊或協助審查個人，那我們為何要允許該國公民來到美國？」

據悉，目前尚不清楚更新後的旅遊禁令何時生效，以及最終納入哪些國家，國土安全部對此未回應。

自從華府於感恩節當周發生國民警衛隊遭槍擊事件後，川普政府已快速推動一系列移民政策，包括暫停庇護決策、暫停19個受限國家民眾的移民福利審理，以及停止協助美軍的阿富汗人簽證申請。

報導指出，槍擊案嫌犯拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）從美軍撤出阿富汗後移民美國，因涉嫌11月26日槍擊事件被控一級謀殺，其中一名受害者貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）傷重身亡，而另一名受害者安德魯•沃爾夫（Andrew Wolfe）則重傷，拉坎瓦爾否認犯案。

川普政府主張，需要加強對入境及已在美國的人員審查，以確保國家安全。但批評者認為，新措施對已經經過審查的民眾造成心理壓力，等同於集體懲罰。除了擴大旅遊禁令外，美國公民及移民服務局（USCIS）近日宣布，將縮短部分申請人的工作許可有效期，包括難民及庇護人士，迫使他們更頻繁重新申請及接受審查。

目前，政府擴大旅遊禁令的具體國家名單仍未公布，但總數已超過30國，涵蓋先前19個受限國家，包括阿富汗、索馬利亞、伊朗及海地等，顯示川普政府在移民與國家安全議題上持續加強管控。

12/04 全台詐欺最新數據

某國中爆霸凌！受害者「下肢無力」　網紅醫報警：讓壞人受處罰
24歲警遭撞！肇事駕駛2罪送辦　新視角畫面曝光
只是座位比較大？商務艙有什麼優勢　網1原因甘願多花：真的爽
快訊／淡水37歲男自撞「衝跨安全島」！　命危搶救
日週刊再爆：川普與高市通話時「措辭辛辣」！　要她別插手台灣
港湖重演高嘉瑜、吳欣岱大戰！　綠擬提4席拚選票最大化

北美要聞 華府 國民警衛隊 槍殺 槍擊 阿富汗

