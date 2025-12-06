　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

諾貝爾得主：與中國相比，「英國越來越像第三世界」

▲▼諾貝爾獎得主英國保羅納斯Paul Nurse。（圖／翻攝法蘭西斯克里克研究所官網）

▲保羅納斯：與中國相比，英國越來越像第三世界。（圖／翻攝法蘭西斯克里克研究所官網）

記者許力方／綜合報導

76歲英國皇家學會新任主席、也是諾貝爾獎得主的保羅納斯（Paul Nurse）警告，北京正在加大規模投入科研，而英、美科學家卻面臨預算引縮的壓力；而中國打造的科學城令人印象深刻，相比之下，英國基礎設施顯得「越來越像第三世界」。

納斯表示，過去他曾在報告中警告英國科研體系「脆弱且岌岌可危」，但情況未改善，中國的研究成果則高速成長，如今他再度發聲，呼籲英國與中國建立緊密的科學聯繫，因為這個亞洲超級大國正在科研投資方面迎頭趕上。

納斯向英國《泰唔士報》表示，中國政府「認識到科學將推動他們的經濟……這種思維方式就像天壤之別。」現在如果去參觀中國正在發展中的科技城市，會非常印象深刻。「而當我去參觀我們的英國大學並查看我們的基礎設施時，和它們相比，這看起來越來越像第三世界。」

儘管英國在科研論文產量上仍具優勢，以人均計算的論文產出遠高於美中2國，但納斯警告，英國政府投入的科研預算僅占國內生產總值5分之1，遠落後多數經合組織國家。

納斯主張，英國應維持與中國的科研合作，尤其基礎科學本質就是公開分享，但需警惕涉及商業與技術的敏感領域。他表示，各國必然都在從事情報活動，不應以過度道德化的方式處理。

▼諾貝爾獎得主保羅納斯為英國皇家學會新任主席。（圖／資料照）

▲▼諾貝爾獎得主英國保羅納斯Paul Nurse。（圖／翻攝諾貝爾官網）

