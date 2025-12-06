不法業者冒名上門推銷滅火器　基隆消防提醒3步驟識破詐騙

▲詐騙假借消防名義重現，基隆消防局傳授3招快速辨識。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

近期香港發生大規模火災事故，市民防火意識明顯提升！近期各地陸續傳出不法業者冒用消防局名義，上門以「滅火器過期」或「消防檢查」為由強行推銷設備，甚至販售無效能產品，造成商家與住戶受害。基隆市消防局提醒，真正的消防人員執勤時均穿著制式紅色工作服並配戴識別證，且不會進行銷售行為。面對可疑上門者，民眾務必做到「一冷靜、二查證、三報警」三步驟，以免遭遇詐騙。

基隆市消防局表示，這類詐騙行為已在台東、花蓮、台南等地多次出現，商家與民眾務必提高警覺。面對可疑推銷或上門檢查人員時，消防局提醒務必做到「一冷靜、二查證、三報警」。

消防局說，首先要保持冷靜，不要因對方聲稱「滅火器過期會被罰」等話術而慌張；其次應立即查證，可撥打基隆市消防局（02-2430-2672）、165反詐騙專線，或聯繫平時委託的消防設備公司或檢修專技人員。如確認為詐騙，請立即報警或通報165，避免更多民眾受害。

消防局火災預防科長黃琦初呼籲，合法消防安全設備本體上必須貼有「內政部登錄機構個別認可之合格標示」，民眾選購滅火器時務必認明標示，確保產品具備合法效能。他也提醒，每個家庭都應配備滅火器，若能在火災初期使用，可大幅降低災害損失。

消防局長游家懿進一步說明，消防人員在執行防火宣導或安全檢查時，均穿著「制式紅色工作服」並配戴「消防人員識別證」，且執勤過程不會涉及任何銷售行為。民眾如需購買消防安全設備，應前往合法賣場或消防設備公司，以保障自身權益與安全。