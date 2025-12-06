　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／高雄男獨攀失蹤17天！弟急PO網尋人　山友驚：是柴山達人

▲鄧姓男子11月20日獨自登柴山後失聯。（圖／家屬提供）

▲鄧姓男子11月20日獨自登柴山後失聯。（圖／家屬提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名62歲鄧姓男子平日素愛爬柴山，11月20日一如既往出門登山後就遲遲未歸家，樓下的早餐店要繳交房租給他時，發現鄧姓房東已失聯好幾天，緊急報警協尋。警消整隊上山搜索，家屬獲知消息後也焦急地在facebook發文，盼山友多多留意，照片一出後就有山友認出是「柴山達人小鄧」，紛紛留言盼望平安無事。

鼓山分局、消防局於5日接獲報案，指出柴山龍泉寺登山口有一名62歲鄧姓男子登柴山走失，希望警消協助上山協尋。消防局出動7車20人，與鼓山分局員警、壽山國家公園警察隊等單位於5日上午8點集結入山搜救。

▲鄧姓男子登柴山失聯16天，警消持續上山搜索。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警消5日獲報後展開搜索，今日持續搜山尋人。（圖／記者許宥孺翻攝）

鄧男的弟弟表示，哥哥平日獨居，沒有家人同住，經常會自己到柴山登山，山齡至少十多年，因哥哥住家樓下租給一間早餐店，租客要拿房租給他卻遲遲聯繫不上，因此報警找人。警方找上他後，他也沒辦法聯繫到哥哥，警消會同他到哥哥住家，破門而入後，發現哥哥的手機放在房間、人不在家、代步的機車也不在。

警方根據車牌線索找人，發現鄧男的機車最後出現在柴山龍泉寺登山口，11月20日鄧姓男子騎乘機車至此後，監視器拍到他上午8點56分獨自登上柴山，但至今都沒有拍到他下山的畫面。

▲鄧男最後身影曝光。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲鄧男最後身影曝光。（圖／記者許宥孺翻攝）

鄧男的弟弟相當擔憂，直言哥哥從11月20日失蹤至今已超過2個禮拜，不曉得現在的情況怎麼樣。他描述，哥哥失蹤當天穿著白色長袖T恤、深色褲子，身上揹一個背包，在facebook上發布尋人啟事後，有山友主動向他聯繫，表示哥哥幾乎每個禮拜都會爬柴山，跟不少山友是好朋友，但個性獨來獨往，都是一個人爬山。

有山友看到尋人貼文後，發現是「柴山達人小鄧」，紛紛留言盼望他平安無事早日歸來；也有熟悉的山友指出，鄧先生不愛拍照，希望山友協助提供更多照片協助搜索。消防隊表示，目前尚未尋獲被協尋人，今日仍持續搜救中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨家直擊／AAA世運紅毯登場！CORTIS帥爆現身　5萬人瘋
全高雄掀韓星巧遇潮！　「等紅燈橘衣男子」竟是朴寶劍
快訊／新莊BMW離奇暴衝！　駕駛無呼吸心跳
男將入獄！要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
楓葉姐姐GG？抖音下令「嚴禁過度美顏」　違規最慘下場曝
南京大屠殺新鐵證！　日軍書信炫耀罪行
快查是不是你！　喝手搖飲「爽中發票1000萬」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新莊BMW離奇暴衝！擦撞雙載機車　駕駛無呼吸心跳搶救中

酒駕遭軍方勒令退伍！20歲男「灌6瓶啤酒」上路自撞　酒測值0.9

桃園男迷路誤闖軍營身體不適　衛兵攔下急報警送醫

彰化福興鄉廢棄物堆突起火　恐怖黑煙竄天！5公里外可見

又是鬼切釀禍！一中商圈機車對撞騎士拋飛重摔　網友開噴左轉車

不只宜蘭警重傷！幫蕭美琴車隊報路況　北市交警被撞骨折

快訊／淡水拖板車撞斷路燈衝對向！　37歲駕駛宣告不治

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

獨／高雄男獨攀失蹤17天！弟急PO網尋人　山友驚：是柴山達人

挪用公司122.9萬爽花　員工「分50期賠125萬」換緩刑

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

快訊／新莊BMW離奇暴衝！擦撞雙載機車　駕駛無呼吸心跳搶救中

酒駕遭軍方勒令退伍！20歲男「灌6瓶啤酒」上路自撞　酒測值0.9

桃園男迷路誤闖軍營身體不適　衛兵攔下急報警送醫

彰化福興鄉廢棄物堆突起火　恐怖黑煙竄天！5公里外可見

又是鬼切釀禍！一中商圈機車對撞騎士拋飛重摔　網友開噴左轉車

不只宜蘭警重傷！幫蕭美琴車隊報路況　北市交警被撞骨折

快訊／淡水拖板車撞斷路燈衝對向！　37歲駕駛宣告不治

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

獨／高雄男獨攀失蹤17天！弟急PO網尋人　山友驚：是柴山達人

挪用公司122.9萬爽花　員工「分50期賠125萬」換緩刑

美知名掃地機器人財務暴雷　內幕查出欠大陸代工廠超25億元

電子發票平台12／19下午6點開始維修　估18小時不能兌獎

獨家直擊／全場最辣！KISS OF LIFE露火辣超細纖腰　甜美互動引暴動

詐領助理費恐除罪化　他揭「民代貪污新模式」

獨家直擊／AAA世運紅毯登場！CORTIS帥爆現身「繞場揮手打招呼」5萬人瘋掉

全高雄掀韓星巧遇潮！「等紅燈橘衣男子」竟是朴寶劍　親切燦笑合照

海瑞溫斯頓聖誕Line貼圖免費下載　還可享用晶華聯名午茶

快訊／新莊BMW離奇暴衝！擦撞雙載機車　駕駛無呼吸心跳搶救中

台灣夜市文化消失中？他曝「3大原因」嘆：種種難題讓店家苦撐

酒駕遭軍方勒令退伍！20歲男「灌6瓶啤酒」上路自撞　酒測值0.9

【集體食物中毒？】狗狗躺地翻滾摩擦...原來是在撓癢癢XD

社會熱門新聞

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

阿公阿嬤溜滑梯上演活春宮！分別遭拘役40、25日

男警執勤遭廂型車猛撞　臟器外露命危

清寒男大生遭詐走絕路　彰警要辦了

賴瑞隆兒涉霸凌！綠議員喊他只是8歲小孩

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

知名按摩師爆性侵女客！　誆「抓鳳筋」偷拍下體

海削名流20億！高雄美魔女被通緝

快訊／24歲特勤警被撞手術順利　轉往北部治療

宜蘭警高速衝撞重傷　撞擊瞬間曝

24歲警遭撞臟器外露！爸爸也是退休警察

她求打蟑螂　色男偷拍內褲代價賠12萬

國3晚間連環車禍！半聯結車駕駛恍神釀1死7傷

國3香山聯結車釀連環撞　岳母北上做生意遇死劫

更多熱門

相關新聞

阿公阿嬤溜滑梯上演活春宮！分別遭拘役40、25日

阿公阿嬤溜滑梯上演活春宮！分別遭拘役40、25日

67歲黃姓女子與72歲蔡姓男子去(2024)年8月間，在高雄鳳山體育館停車場2號出口旁兒童遊戲區的溜滑梯區域上演活春宮，一名家長帶小孩前往玩耍時目睹嚇壞，急忙報警處理，法院今年8月依公然猥褻罪判處蔡男拘役40天，黃女近日也被判處拘役25天，得易科罰金。

休旅車肇事畫面曝！闖紅燈撞2車衝機場圍牆

休旅車肇事畫面曝！闖紅燈撞2車衝機場圍牆

AAA韓星降臨塞爆高雄！高捷貼心供行李寄放

AAA韓星降臨塞爆高雄！高捷貼心供行李寄放

休旅車疑闖紅燈對撞貨車翻覆　駕駛受困

休旅車疑闖紅燈對撞貨車翻覆　駕駛受困

高雄透天民宅竄猛烈火勢！「濃煙封巷」雲梯升空救1人送醫

高雄透天民宅竄猛烈火勢！「濃煙封巷」雲梯升空救1人送醫

關鍵字：

高雄柴山失蹤登山失聯鼓山分局消防局

讀者迴響

熱門新聞

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

全台第3家「島語」12/29開幕

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

他買交換禮物「小到看不清楚」　網驚：增值又實用

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

阿公阿嬤溜滑梯上演活春宮！分別遭拘役40、25日

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手現蹤瑞士美成這樣！　

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

網紅醫師的女兒驚傳遭霸凌！他心痛發文

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到泥土路

更多

最夯影音

更多
遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面