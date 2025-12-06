獨／高雄男獨攀失蹤17天！弟急PO網尋人　山友驚：是柴山達人

▲鄧姓男子11月20日獨自登柴山後失聯。（圖／家屬提供）

高雄一名62歲鄧姓男子平日素愛爬柴山，11月20日一如既往出門登山後就遲遲未歸家，樓下的早餐店要繳交房租給他時，發現鄧姓房東已失聯好幾天，緊急報警協尋。警消整隊上山搜索，家屬獲知消息後也焦急地在facebook發文，盼山友多多留意，照片一出後就有山友認出是「柴山達人小鄧」，紛紛留言盼望平安無事。

鼓山分局、消防局於5日接獲報案，指出柴山龍泉寺登山口有一名62歲鄧姓男子登柴山走失，希望警消協助上山協尋。消防局出動7車20人，與鼓山分局員警、壽山國家公園警察隊等單位於5日上午8點集結入山搜救。

鄧男的弟弟表示，哥哥平日獨居，沒有家人同住，經常會自己到柴山登山，山齡至少十多年，因哥哥住家樓下租給一間早餐店，租客要拿房租給他卻遲遲聯繫不上，因此報警找人。警方找上他後，他也沒辦法聯繫到哥哥，警消會同他到哥哥住家，破門而入後，發現哥哥的手機放在房間、人不在家、代步的機車也不在。

警方根據車牌線索找人，發現鄧男的機車最後出現在柴山龍泉寺登山口，11月20日鄧姓男子騎乘機車至此後，監視器拍到他上午8點56分獨自登上柴山，但至今都沒有拍到他下山的畫面。

鄧男的弟弟相當擔憂，直言哥哥從11月20日失蹤至今已超過2個禮拜，不曉得現在的情況怎麼樣。他描述，哥哥失蹤當天穿著白色長袖T恤、深色褲子，身上揹一個背包，在facebook上發布尋人啟事後，有山友主動向他聯繫，表示哥哥幾乎每個禮拜都會爬柴山，跟不少山友是好朋友，但個性獨來獨往，都是一個人爬山。

有山友看到尋人貼文後，發現是「柴山達人小鄧」，紛紛留言盼望他平安無事早日歸來；也有熟悉的山友指出，鄧先生不愛拍照，希望山友協助提供更多照片協助搜索。消防隊表示，目前尚未尋獲被協尋人，今日仍持續搜救中。