地方 地方焦點

瑞芳火車站交通再升級！首設對角行穿線與行人專用時相

▲瑞芳首設對角行穿線與行人專用時相。（圖／新北市交通局提供）

▲新北市交通局規劃對角型行穿線，提升行人穿越馬路時引導性。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

瑞芳火車站每天通勤與觀光人潮眾多，加上鄰近九份、金瓜石等熱門景點，車流、人潮及商業活動交織，使站前成為當地最繁忙的路口之一。為改善長期以來的人車交織情形，並保障行人穿越安全，新北市交通局近期在車站前增設交通號誌，並同步啟用行人專用時相，讓行人能在車輛全停的情況下安心通過，同時規劃對角行穿線，縮短通行距離並提升效率。

交通局專門委員林昭賢表示，瑞芳火車站周邊結合觀光、人潮與商業活動，鄰近九份、金瓜石等熱門景點，車流、旅客及商圈活動交織，使得車站前的行人穿越需求量大。經交通局會同地方民意代表、瑞芳警分局、區公所多次會勘後，決議增設號誌來改善人車交織問題，並提升整體交通環境。這是瑞芳區第一個設置對角行穿線的行人專用時相路口。

▲瑞芳首設對角行穿線與行人專用時相。（圖／新北市交通局提供）

▲增設綠底標線型人行道銜接，增加醒目性。

林昭賢說，此次工程同時優化周邊行人動線，包括在路口轉角增設綠底標線型人行道，銜接行穿線，並規劃對角行穿線，搭配行人專用時相，讓行人與車輛完全分流，大幅提升道路安全。目前新北市計有1,130處行人專用或早開時相路口。

交通局特別提醒，依據道路交通安全規則第134條規定，用路人均應依號誌、標線通行；交通局也將持續觀察火車站周邊交通狀況，依實際需求滾動檢討號誌秒數，打造更安全、順暢的交通環境，讓每位民眾無論通勤或旅遊，都能安心出行。

▲瑞芳首設對角行穿線與行人專用時相。（圖／新北市交通局提供）

▲瑞芳火車站增設號誌及開啟行人專用時相。

