地方 地方焦點

新北長安國小「封存時光快遞」啟動　2年後揭曉5年級成長足跡

▲新北長安國小「封存時光膠囊」。（圖／新北市長安國小提供）

▲寫給未來的自己！長安國小五年級封存時光膠囊，兩年後見證成長。（圖／新北市長安國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長安國小為引導學生探索生命意義、珍視家庭情感，並替五年級孩子留下珍貴成長記憶，五年級師生於今（27日）辦理「時光快遞」活動。學生透過深度討論、影片欣賞與書信撰寫，最後將「時光信件」與專屬紀念物封入班級時空膠囊，並埋入校園「志堅如磐」紀念碑旁，約定於兩年後畢業典禮前夕共同開啟。

活動在2位級任導師帶領下展開，學生們從「家是什麼？」、「想對未來的自己說什麼？」等議題出發，深入討論家庭與自我成長。隨後，班級分組觀賞藝人曾國城與兒子曾元德、馮信華與兒子馮羿的親情故事影片，溫馨片段觸動孩子們心弦，許多學生在分享環節中敞開心胸，談及自己曾感動或難過的家庭回憶，現場氣氛溫暖動人。

▲新北長安國小「封存時光膠囊」。（圖／新北市長安國小提供）

活動高潮「寫給未來的信」更邀請家長共同參與，家中長輩以「寫給時光裡的你」為題寫下祝福與期待。學生們則寫下對一年後自己的期許，並在封存儀式上輪流上臺，說出一句獻給畢業前的自己的一句話，再親自將信件放入時空膠囊中。

學生庭綸在活動中立下目標，希望未來能承接母親經營的道館，延續家中努力的精神；宇熙表示，此次活動讓他重新思考努力的方向；禹衡則說，這是學校首次舉辦此類活動，讓他更懂得珍惜與家人的相處，也感受父母的關愛與期盼。

▲新北長安國小「封存時光膠囊」。（圖／新北市長安國小提供）

導師郭老師也感性勉勵學生：「我們的現在，是未來的回憶。」期許孩子們珍惜當下、努力成長，讓今日的心意成為未來最珍貴的寶藏。

長安國小校長許聰顯表示，長安國小曾在20年前深受水患重創，在師生與社區努力下逐步復原，「志堅如磐」精神因此成為學校最重要的價值。他強調，透過「時光快遞」活動，希望孩子在學習表達對家人的感謝之餘，也能懂得面對挑戰、珍惜當下，並以期待與勇氣迎向未來。

許聰顯說，這場別具意義的時光膠囊活動，不僅讓五年級學生在成長路上留下難忘記憶，也為他們的校園生活寫下動人篇章。

▲新北長安國小「封存時光膠囊」。（圖／新北市長安國小提供）

▲新北長安國小「封存時光膠囊」。（圖／新北市長安國小提供）

▲新北長安國小「封存時光膠囊」。（圖／新北市長安國小提供）

▲新北長安國小「封存時光膠囊」。（圖／新北市長安國小提供）

▲新北長安國小「封存時光膠囊」。（圖／新北市長安國小提供）

▲新北長安國小「封存時光膠囊」。（圖／新北市長安國小提供）

▲新北長安國小「封存時光膠囊」。（圖／新北市長安國小提供）

