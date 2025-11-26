　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

代表民進黨參選新北市長　蘇巧慧：會盡120分的努力接受挑戰

▲▼ 2026民主進步黨新北、苗栗縣市長提名記者會, 蘇巧慧 。（圖／記者徐文彬攝）

▲民進黨新北市長參選人蘇巧慧。（圖／記者徐文彬攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（26日）召開中執會，會中討論「2026年新北市長、苗栗縣長提名候選人名單」提案並議決，最終通過分別徵召綠委蘇巧慧、議員陳品安。隨後也召開提名記者會，蘇巧慧致詞時列舉多項政績，她表示，她在十年前有機會得到新北市民的認同，連任三屆立委，期間每一項解決的多年問題都是靠新的方法。看得到問題的關鍵、提出新的做法、達到最佳的解決方式，自己會盡120分的努力，接受這個挑戰，和新北市繼續一起成長，相信更好的新北會成就更好的台灣。新北會和台灣一起來努力，「這是我的夢想，也是我爭取的機會」。

▲▼ 2026民主進步黨新北、苗栗縣市長提名記者會,新北市⾧候選⼈蘇巧慧致詞 。（圖／記者徐文彬攝）

蘇巧慧表示，她跟新北的淵源很深。從求學時代開始，一路到畢業、成為律師，這段青春的歲月，剛剛好見證了台北縣脫胎換骨、黃金起飛的歲月，一路成為到現在的工商大縣。新北市是台灣的縮影，因為有山、有河、有海，有城市、有鄉村，甚至還有很多保留區。有工業、商業，當然現在還有更多的創新產業。有這麼多的不同多元文化在這裡，這一個超級大縣、超級大市，常居人口甚至高達了440萬，要能夠治理它，甚至帶領它繼續前進，非常非常的不容易。

蘇巧慧指出，但是也看到，從當年的尤清縣長和蘇貞昌縣長用創新和執行力，讓台北縣不停不停地做出令人驚豔的成績。當時有了新板特區、有了北大特區、有了林口新市鎮；甚至讓二重疏洪道的髒亂變美麗，也讓汐止不淹水，讓土城有了產業園區。當時說到八里左岸喝咖啡，到淡水漁人碼頭看夕陽，再也不用買機票坐飛機去巴黎，這是當時常常說的話。還有非常非常多的節慶活動，每一項都是享譽國際。有平溪天燈節、有貢寮海洋音樂祭、有鶯歌陶瓷嘉年華，每一項的遊客都是數百萬計，每一項的成績到現在都讓人家津津樂道。

蘇巧慧表示，從那個時候就知道，創新的概念、超強的執行力，是推動城市進步最好的原動力。所以，這樣子的概念，當她在十年前有機會得到新北市民的認同，在這裡開始服務的時候，也是秉持這樣的態度，得到地方鄉親讓我三屆連任的機會。這一次的成績，讓她在地方開始有了自己的品牌，現在是「慧慧慧」，會做事的團隊：溫暖、創新、效率、會做事。

對於政績，蘇巧慧也列舉，樹林山上接了自來水管線、鶯歌鳳鳴火車站等了二十年先蓋臨時站、大漢溪整治計畫，一條嶄新的堤外便道，讓大家也不會再喊塞車。每一項解決多年的問題，就是靠新的方法。蘇巧慧看得到問題的關鍵，蘇巧慧能夠提出新的做法，蘇巧慧能夠達到最佳的解決方式。今天要用這樣的態度，用這樣子的情感，用這樣子的成績，爭取一個服務全新北市市民的機會。

蘇巧慧強調，立法委員蘇巧慧，能夠做到溫暖、創新、會做事。新北市長蘇巧慧，一樣會抱持溫暖、創新、會做事的態度，來服務全新北市民。這段時間，走遍了新北的每個角落，看得到這座城市的魅力，也感受到這座城市確實有很多的困難。因為，我們有人口過度集中的地方，交通、住宅、公共服務都承受巨大的壓力。我們也有看到，其實有些地方因為產業轉型、機會外移，年輕人不得不離鄉背井，到城市再找工作。

對於城市發展，蘇巧慧也提到，區域均衡、城市認同，就是當務之急。我們會讓都市區城市減壓，提供快速、政策優惠、效率加倍的都更政策，讓都市的交通、住宅，可以有新時代的面貌。但是，我們也會讓地方能夠有更多新形態的服務，說在地的故事，用在地的故事創造產業，在地方留住、創造出工作機會。讓區和區之間平衡，讓新北市的每一個地方，重新有新的樣貌出來。

蘇巧慧指出，過去說一鄉鎮一特色。現在希望跟大家一起，讓每一個鄉鎮，都成為一個閃耀的星星。新北市會有最多的繁星，所以新北市將會最為璀璨。這一個400萬人的大城市，蘇巧慧想請各位市民，給她一個創造「新的新北」的機會。會盡120分的努力，接受這個挑戰，和新北市繼續一起成長，相信更好的新北會成就更好的台灣。新北會和台灣一起來努力，「這是我的夢想，也是我爭取的機會」。

11/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

賴清德示警北京2027武統台灣　游淑慧：輝達應該很糾結是否繼續投資

賴清德示警北京2027武統台灣　游淑慧：輝達應該很糾結是否繼續投資

總統賴清德今（26日）召開記者會說明1.25兆新台幣國防特別預算，更強調「北京當局也以2027年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備，企圖以武逼統、以武逼降」。對此，國民黨台北市議員游淑慧點出3個傻眼，她認為，賴總統突兀發言，除了為國防預算增加合理性外，更害怕的是，民進黨是在為沒收2028大選做鋪排，不管背後政治目的為何，賴清德真的完全不考慮台灣的經濟，外資、輝達，聽到總統這樣講，應該會很糾結要不要繼續投資台灣吧。

為財劃法隔門開戰！綠委開記者會　謝龍介、柯志恩場外嗆聲

為財劃法隔門開戰！綠委開記者會　謝龍介、柯志恩場外嗆聲

陸配參政權爭議延燒　藍嗆綠不滿可修憲

陸配參政權爭議延燒　藍嗆綠不滿可修憲

獲提名選苗栗縣長　陳品安落淚曝選戰策略：每天晚上都覺得自己會贏

獲提名選苗栗縣長　陳品安落淚曝選戰策略：每天晚上都覺得自己會贏

民進黨正式提名　蘇巧慧選新北市長、陳品安戰苗栗縣長

民進黨正式提名　蘇巧慧選新北市長、陳品安戰苗栗縣長

