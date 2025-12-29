結合科技巡防與實務經驗　成功警迅速救援港區路倒男子

▲成功警寒夜守護弱勢民眾安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局成功分局新豐派出所日前晚間執行例行性社群平台網路巡邏勤務時，透過民眾於網路貼文反映的訊息，即時掌握一起潛在安全事件，成功協助一名寒夜中路倒的弱勢民眾，展現科技巡防結合第一線實務經驗的警政效能。

成功分局指出，新豐派出所所長潘鳳全於網路巡邏過程中，發現有民眾發文表示，在台東縣成功鎮漁港附近住處，疑似有一名男子酒醉倒臥路旁。潘所長憑藉長期深耕警勤區，對轄區地理環境及地標位置高度熟稔，僅從貼文畫面中電線桿編號標記，即迅速研判出男子可能所在位置，隨即指揮調度巡邏警力前往現場查處。

新豐派出所員警吳哲維、李仕偉接獲指示後迅速趕抵現場，於港區道路旁發現一名男子倒臥路邊，情況與網路貼文內容相符。警方初步查看，該名男子明顯酒醉、意識不清，無法清楚表達身分，進一步關懷時也發現其為手部遭截肢的身心障礙人士，行動能力受限，若持續倒臥戶外，恐有跌倒或發生意外之虞。

員警隨即耐心安撫男子情緒，並評估其身體狀況。由於當晚正值寒流來襲，港區海風強勁、氣溫偏低，警方擔心男子有失溫風險，先行將其帶返派出所安置，提供保暖照護並查證身分，確認為羅姓男子（化名，56年次）。考量時值深夜，無合適交通工具返家，警方隨後協助護送其安全返家，確保人身安全無虞。

成功分局表示，警方持續透過網路巡邏與實地勤務雙軌並行，主動掌握潛在風險與即時需求；同時也呼籲民眾，若於網路或日常生活中發現路倒、失能或需要協助的弱勢對象，請立即通報警方，讓警民攜手合作，在寒夜中為社會築起即時而溫暖的安全防線。