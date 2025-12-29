　
地方 地方焦點

結合科技巡防與實務經驗　成功警迅速救援港區路倒男子

▲成功警寒夜守護弱勢民眾安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲成功警寒夜守護弱勢民眾安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局成功分局新豐派出所日前晚間執行例行性社群平台網路巡邏勤務時，透過民眾於網路貼文反映的訊息，即時掌握一起潛在安全事件，成功協助一名寒夜中路倒的弱勢民眾，展現科技巡防結合第一線實務經驗的警政效能。

成功分局指出，新豐派出所所長潘鳳全於網路巡邏過程中，發現有民眾發文表示，在台東縣成功鎮漁港附近住處，疑似有一名男子酒醉倒臥路旁。潘所長憑藉長期深耕警勤區，對轄區地理環境及地標位置高度熟稔，僅從貼文畫面中電線桿編號標記，即迅速研判出男子可能所在位置，隨即指揮調度巡邏警力前往現場查處。

新豐派出所員警吳哲維、李仕偉接獲指示後迅速趕抵現場，於港區道路旁發現一名男子倒臥路邊，情況與網路貼文內容相符。警方初步查看，該名男子明顯酒醉、意識不清，無法清楚表達身分，進一步關懷時也發現其為手部遭截肢的身心障礙人士，行動能力受限，若持續倒臥戶外，恐有跌倒或發生意外之虞。

員警隨即耐心安撫男子情緒，並評估其身體狀況。由於當晚正值寒流來襲，港區海風強勁、氣溫偏低，警方擔心男子有失溫風險，先行將其帶返派出所安置，提供保暖照護並查證身分，確認為羅姓男子（化名，56年次）。考量時值深夜，無合適交通工具返家，警方隨後協助護送其安全返家，確保人身安全無虞。

成功分局表示，警方持續透過網路巡邏與實地勤務雙軌並行，主動掌握潛在風險與即時需求；同時也呼籲民眾，若於網路或日常生活中發現路倒、失能或需要協助的弱勢對象，請立即通報警方，讓警民攜手合作，在寒夜中為社會築起即時而溫暖的安全防線。

12/28 全台詐欺最新數據

418 1 3725 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

台南雙警命案家屬怒喊：林信吾應判死刑

金門總預算超編　議會斥縣府

長榮中學140週年校慶感恩餐會席開140桌迎海內外校友

金門旅客服務中心 議會現勘：外型像工廠

「有錯就認、有過就改」　安泰醫院總院長發表聲明

嘉義布袋警力推「護童勤務」

台南柳營科技工廠火警員工啟動自衛消防即時應變火勢迅速撲滅

南投首家混凝土廠打造綠色未來

「扶龍王」現身台南！王世堅送勳章力挺陳亭妃

16輛新消防車正式上線！台南全面汰舊換新救災能量再升級

嘉義警助智能遲緩老翁尋親

4億打造國際佛教樞紐　全球佛教聯合會館啟用

台南老師把「怎麼吃」教成孩子一輩子的能力

金門港務處7千萬重蓋倉庫仍無法納貨櫃

提升金融安全防護　台東警攜手農會辦理防搶演練

年節將近，為因應歲末年終現金交易頻繁所衍生的治安風險，台東警察分局積極強化金融機構安全防護作為。中興派出所日前前往台東地區農會辦理防搶演練，透過實境模擬方式，提升行員及警方第一線人員的應變能力，確保金融交易安全。

成功分局全面提升人潮熱區警戒

男寒夜蹲坐路旁　台東警即時救援助返家

「好可憐的警察小姐姐」　合歡山女警都沒移動被關注

那斯達克上市後深化公益　奧丁丁集團關懷台東池上偏鄉

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

