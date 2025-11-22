新北美麗金山走跑12／13登場　在地居民享優先報名再送好禮

▲新北市「美麗金山走跑」將於12月13日登場。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一年一度的「美麗金山走跑」將於12月13日熱鬧登場，今年預計吸引1,200名民眾參與。活動一向報名秒殺，今年特別提供900個網路名額，並保留300個現場臨櫃名額優先給在地居民。活動全程免費，沿途可欣賞金山山海美景及知名「波浪路」景觀，完賽好禮相當豐富。

金山區公所表示，本次走跑路線延續往年設計，自磺港漁港「金山區漁會」起跑，沿途通過磺港大橋、磺清大橋，行至台二線路口後原路折返，全程約4公里，適合全家大小一同散步健走或輕鬆慢跑。

其中，頗負盛名的磺清路因筆直且具坡度，遠望宛如上下起伏的波浪，被稱為金山「波浪路」，更是萬金石馬拉松的重要賽道之一，常吸引民眾前往取景拍照。

金山區長劉昌松表示，儘管全程不長，但路線涵蓋金山最具代表性的山海景觀，參與者可在輕鬆步調中體驗金山的自然魅力。活動結束後，民眾還可就近前往磺港公共浴室免費體驗「黃金湯」泡腳，暖身又暖心。

活動不限身分，均可免費報名。設籍金山區、年滿6歲以上居民，可於11月29日上午9時至下午5時至金山區公所現場臨櫃報名，限量300名；而900個網路名額則將於12月1日中午12時起開放，額滿即止。

參加者均可獲得金山區公所準備的多項限定禮品，包括客製化束口袋、陶瓷茶杯、雙面漁夫帽、完賽獎牌、完賽證明、品牌後背包等，現場亦提供薑母茶、暖暖包等貼心補給。

金山區公所提醒，後續還將推出系列活動及臉書抽獎，民眾可持續關注金山區公所官網及臉書專頁，以掌握最新資訊。