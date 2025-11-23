　
社會 社會焦點 保障人權

鬼扯「太乙救苦天尊」降世！　假靈媒拐信女摩鐵雙修性侵得逞

▲新北地院。（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地院。（圖／記者黃哲民攝）

記者張靖榕／綜合報導

新北市柯姓男子假借宗教之名，竟聲稱自己是「太乙救苦天尊」降世靈媒，恫嚇深陷家庭困境的小華（化名），並以消災解厄為由將她誘騙至旅店，最終性侵得逞，全程還以手機錄影。新北地方法院審理半年後，本月13日依對被害人為照相、錄影而犯強制性交罪，重判柯男8年徒刑，可上訴。

判決指出，小華因擔憂家宅安危，加上弟弟罹患思覺失調症而心神不寧，去年3月25日在臉書社團「我是板橋人」宗教文章下留言求助。柯男看準機會，立即自稱「太乙救苦天尊降世」的靈媒，以神明指示的語氣恐嚇小華，包括「妳身上有鬼」、「妳爸爸被控制了」、「前世今生的冤親債主卡在妳弟身上」、「妳家現在已經沒有神了」等，並稱若亂拜其他神祇「一堆靈體會跟在妳身上」，一步步製造心理依賴。

為進一步操控，小華被告知須「參見神明」、「收靈解厄」，才能消除災劫。去年4月16日凌晨2時許，柯男將小華帶往旅館，以「雙修」為名要求她口交，並在小華反抗下強行性侵，全程持手機錄影。事後小華察覺異樣報案，柯男因擔心犯罪曝光，曾向小華說「我精蟲衝腦，只想要插進去」，企圖以道歉換撤告。

檢方調查認定，柯男利用小華對宗教的敬畏與困境中的脆弱心態，以假靈媒身分進行精神操控，使她陷入恐懼與依附後性侵得逞，並錄影固定證據，今年5月依法起訴。

法院審理期間，柯男坦承與小華發生性行為並錄影，但否認性侵，辯稱是雙方合意，而且使用情趣用品與錄影都是事先討論後的結果；然而法官經比對小華證述、訊息紀錄及事證後，認定其辯詞難以採信。

法官指出，柯男明知小華因生活壓力、家務重擔及弟弟病況而情緒崩潰，卻以宗教與鬼神恐嚇操弄，使其心理依附、念及「師徒」關係不敢反抗，並以封鎖、斷絕協助相威脅，嚴重壓制小華意志後性侵得手。此外，他事後不但不認罪，還要求小華協助串供、滅證，甚至僅提出3600元「象徵性和解金」，毫無誠意。

綜合行為手段、犯後態度與未獲被害人諒解等因素，法院重判柯男8年徒刑，全案仍可上訴。

11/20 全台詐欺最新數據

