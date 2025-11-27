　
地方 地方焦點

守護職場安全　台南市安衛家族連續獲得2025年勞動部多項職安衛生獎

▲新舜營造有限公司獲推動職業安全衛生優良工程金安獎優等肯定。（記者林東良攝，下同）

▲新舜營造有限公司獲推動職業安全衛生優良工程金安獎優等肯定。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局長王鑫基指出，新舜營造有限公司在丹娜絲颱風災害後，由張昭鎭董事長率領團隊無償協助台南市十個行政區弱勢受災戶，完成30件屋頂修繕與災後復原工程，以守護家園展現企業社會責任。

▲新舜營造有限公司獲推動職業安全衛生優良工程金安獎優等肯定。（記者林東良攝，下同）

今年新舜營造旗下兩項工程，分別為「台南都會區北外環銜接樹谷園區聯絡道工程」及「陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道A段擴整建工程」，雙雙榮獲「推動職業安全衛生優良工程金安獎」優等肯定。

▲新舜營造有限公司獲推動職業安全衛生優良工程金安獎優等肯定。（記者林東良攝，下同）

張董事長在記者會上表示，新舜營造長期推動職安衛制度，通過ISO 45001與TOSHMS雙管理認證，堅持「安全第一」理念，保障每位員工安全工作且履行企業社會責任，並擔任南區職業安全衛生促進會會長，致力推動產業安全標準提升，打造安全施工環境。

▲新舜營造有限公司獲推動職業安全衛生優良工程金安獎優等肯定。（記者林東良攝，下同）

此外，信鼎技術服務股份有限公司榮獲「114年推行職業安全衛生優良單位五星獎」，此獎項需連續三年獲優良評定並經勞動部嚴格審查，象徵公司在職安衛管理上的持續卓越表現。信鼎公司自承接台南市城西垃圾焚化廠以來，深耕在地26年，致力創造安全健康的工作場所，是國內首家取得ISO 45001及CNS 45001認證的焚化廠。累積超242萬小時無災害工時，並協助推動台南「安衛家族」制度，多年來持續獲得勞工局「優等」與「特優」獎項，成為推動職場安全文化的重要標竿。

▲新舜營造有限公司獲推動職業安全衛生優良工程金安獎優等肯定。（記者林東良攝，下同）

台南市安衛家族成員企業多方攜手，積極強化職業安全衛生管理，持續邁向零職災目標，為打造更安全、更健康的職場環境不斷努力。

▲新舜營造有限公司獲推動職業安全衛生優良工程金安獎優等肯定。（記者林東良攝，下同）

守護職場安全　台南市安衛家族連續獲得2025年勞動部多項職安衛生獎

麻豆新樓醫院心臟內科蘇柏學醫師在國際心律醫學領域再創佳績，於APHRS 2025（亞洲太平洋心律學會年會）發表突破性的 Late-Breaking Trial，成功動搖心臟醫界長達數十年的「CAST 禁忌」。

