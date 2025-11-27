台南首推國際教育遊學路線　5條路線帶領學生以國際視野認識家鄉

▲台南市學生參與國際教育遊學路線，走讀老街與古蹟，體驗多元文化與歷史風貌。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局以「走入在地、看見世界」為主軸，首度推出「國際教育遊學路線」，帶領學生踏訪台南老街、古蹟與舊城風貌，透過一日走讀活動，以國際視野重新認識家鄉。

此次規劃5條路線，涵蓋文化、自然、生態與城市發展議題，並融入聯合國永續發展目標（SDGs）。自11月24日起至12月5日，已有19所學校參與體驗，未來將將彙編成冊，作為全市教學與接待國外姐妹校的教材資源。

市長黃偉哲表示，國際教育不僅是看見世界，更要從家鄉出發，理解全球如何與在地文化交織。台南擁有深厚歷史底蘊與多元文化，適合作為培養全球視野的學習場域。此次國際教育遊學路線，串連文化資產、自然環境與永續議題，讓學生在閱讀城市中培養國際素養。市府將持續推動國際教育，期望孩子們立足台南、胸懷世界，成為能與全球對話的新世代公民。

教育局長鄭新輝表示，過去學生多以課本與影音素材認識世界，但國際教育不應僅止於單向的文化輸入。本次推出的國際教育遊學路線，正是希望讓學生從在地出發，以真實場域作為教材，從城市的歷史、地景與產業變遷中融入全球議題。無論是從濕地生態理解氣候變遷、從老街保存看見文化多樣性，或從地景再生思考永續城市，每條路線都與國際關注議題相互呼應。教育局將持續深化國際教育推動，讓國際素養融入日常學習之中。

參與走讀活動的賀建國小學生李宜軒表示，老師常教導尊重文化是國際教育的重要元素，走訪南美館、林百貨及孔廟，從雕塑、古早電梯到百年前學生求學情境，讓他們以多元角度認識城市文化，體會城市本身即是活教材。東區大同國小郭秉沅同學說，走讀讓他深刻感受台南深厚歷史與國際視野，新化老街的巴洛克建築和武德殿歷史古蹟彷彿時光穿越，未來若有外國友人造訪，願帶他們走訪這些特色場所。