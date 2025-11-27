　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

消防分隊長加入吸金平台！騙光同事退休金　記過調職移送法辦

▲台南市消防局一名洪姓分隊長，被控疑似加入境外吸金平台，向警義消推銷低投資高報酬投資方案，導致多名警消受害慘賠，消防局認為他涉「不當投資」，對他記過調職。（圖／記者林東良攝）

▲台南洪姓分隊長疑似加入境外吸金平台，向警義消推銷低投資高報酬投資方案，導致多名警消受害慘賠。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南市消防局一名即將退休的洪姓分隊長，被控疑似加入境外吸金平台擔任「榮譽導師」後，向局內警義消同仁推銷低投資高報酬投資方案，結果無法出金導致多人受害慘賠，其中有人賠數百萬元，甚至有人連退休金也賠光，消防局政風室調查後，認定他涉嫌「不當投資」，將他記過調職。

據了解，該名洪姓分隊長是在台南市區消防大隊擔任外勤分隊長，目前已屆退休年齡，洪姓分隊長被指控參與高風險投資活動，並拉攏同事、友人參與投資，標榜「低投資高報酬」，且每月都可「分利」，讓不少人信而投資分利，直到投資平台要求「繳稅」才能出金，受害人投入資金拿不回來，受害人才驚覺受騙，而向消防局檢舉，並組成自救群組自救，消防局發現問題嚴重，懷疑洪姓分隊長可能被境外違法吸金平台利用。

受害人指控，該分隊長經常在公開場合分享投資獲利經驗，宣傳「低投資高獲利」，鼓勵友人、同事投資，吸引不少人心動加入，他更成立投資群組，宣稱該投資平台提供穩定配息的基金商品與固定收益項目，洪分隊長還被控涉嫌鼓勵參與者發展下線，聲稱這樣才能獲利翻倍，此一作法就像吸金詐騙「老鼠會」的運作模式。直到該投資平台要求想「出金」者先繳「稅金」，受害人拿不回投資的錢才驚覺受騙，向消防局檢舉投訴，此事才因而曝光。

據了解，該名洪姓分隊長為人風評不錯，所以不少同事、義消因相信他而受害，發生此事令人消防局人員十分意外。

台南市消防局指出，近期獲悉消防局同仁疑涉不當投資相關情事，已第一時間啟動內部調查程序，並全力蒐集相關資料。全案亦同步提供資料予司法機關，後續將持續配合調查進行。

消防局長李明峯表示，消防機關向來最重視紀律與清廉，任何違法的行為絕對零容忍。對於該名分隊長的行為，在獲悉的第一時間即請政風室進行調查，並將該員調離主管職務，目前已召開考績會追究行政責任，並報府移請公懲會審議懲戒；另涉及刑事責任部分，將移送台南地檢署偵辦，一切依法秉公處理，絕不寬待。

11/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

獨／「名媛界大S」遭夜店大亨前夫連告6罪　反擊：甜蜜都是假象
宏福苑起火瞬間曝　10分鐘延燒整棟樓...民眾驚慌大叫「走呀
一場大火燒出疑問：台灣都用金屬了「香港為何仍離不開竹製鷹架」
快訊／金唱片搶票時間出爐！　票價、座位圖一次看
揪心！失智妻目擊卻不知被撞死的是老公　女兒悲痛認屍
周潤發、楊紫瓊確定不出席MAMA！　香港5級大火震撼娛樂圈
「億萬直播主」忘帶胸貼　尷尬：10張有9張都露出來

醫藝雙頂！郭宗正總裁水彩展登場台南文化中心展至30日

醫藝雙頂！郭宗正總裁水彩展登場台南文化中心展至30日

醫術與藝術並行不悖，在台南市文化中心文物陳列館一樓展出的「郭宗正水彩創作展」，自開展後便吸引許多愛好藝術的民眾前往欣賞。畫作構圖細膩、筆觸柔韌，呈現水彩獨有的清透與溫度，佳評如潮。本次展期至11月30日止。

台南消防局召開專技安檢座談會強化公私協力守護消防安全

台南消防局召開專技安檢座談會強化公私協力守護消防安全

台南無人機熱顯像監控後壁廢棄物大火飛手跨區出勤支援

台南無人機熱顯像監控後壁廢棄物大火飛手跨區出勤支援

台南藍軍批社福政策開110億支票憂黃偉哲存下330億恐兩年被花光

台南藍軍批社福政策開110億支票憂黃偉哲存下330億恐兩年被花光

台南市安南區鐵皮倉庫火警！30車65人搶救百坪燃燒幸無人傷

台南市安南區鐵皮倉庫火警！30車65人搶救百坪燃燒幸無人傷

台南消防分隊長投資吸金平台出金慘賠

