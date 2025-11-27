從台南走向世界　蘇柏學醫師在APHRS發表重磅研究治療現新解

▲麻豆新樓醫院蘇柏學醫師於 APHRS 2025 發表 Late-Breaking Trial，研究成果備受國際關注。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

麻豆新樓醫院心臟內科蘇柏學醫師在國際心律醫學領域再創佳績，於APHRS 2025（亞洲太平洋心律學會年會）發表突破性的 Late-Breaking Trial，成功動搖心臟醫界長達數十年的「CAST 禁忌」。

研究指出，在特定條件下，Class Ic 抗心律不整藥物不僅安全，更可望帶來更佳的臨床預後，成為 PCI 後新發心房顫動（AF）病人的治療新方向。

這項大型研究以全國健康保險資料庫（NHIRD）為基礎，是少見針對 PCI 後新發 AF 的真實世界證據（RWE）。研究團隊鎖定冠狀動脈成功再灌流的族群，並排除結構性心臟病後進行比較。結果顯示，使用 Class Ic 藥物的病人：主要不良心血管事件（MACE）明顯下降、死亡率呈下降趨勢、缺血性與出血性中風事件皆減少、未增加心室性心律不整風險。

研究結論指出，在現代 PCI 技術普及、冠狀動脈成功重建的前提下，過往 CAST 研究留下的禁忌可能已不再適用，反而應重新評估 Class Ic 藥物在高風險病人早期節律控制中的角色。

此一突破性發現也讓麻豆新樓團隊受邀登上國際心律權威媒體 Heart Rhythm TV 接受現場專訪，內容深入探討 CAD 併 AF 的治療策略、真實世界證據的重要性，以及精準藥物選擇的標準。這項殊榮象徵台灣在心律醫學研究的能量已獲世界肯定。

蘇柏學醫師表示，這次成果是全體研究者共同努力的成果。團隊期盼未來能進一步推動臨床試驗，甚至改寫國際治療指引，為全球數以百萬計的 AF 患者提供更安全、更多元的治療選項。