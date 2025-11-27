　
    • 　
>
地方焦點

醫藝雙頂！郭宗正總裁水彩展登場　台南文化中心展至30日

▲郭宗正水彩創作展在台南市文化中心展出，吸引許多民眾前往欣賞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

醫術與藝術並行不悖，在台南市文化中心文物陳列館一樓展出的「郭宗正水彩創作展」，自開展後便吸引許多愛好藝術的民眾前往欣賞。畫作構圖細膩、筆觸柔韌，呈現水彩獨有的清透與溫度，佳評如潮。本次展期至11月30日止。

郭宗正現任台南市郭綜合醫院總裁，為日本慶應大學醫學博士，也曾赴美國約翰霍普金斯大學研究，長期投入不孕症醫療，是婦產科領域具份量的權威人物，並曾任台灣婦產學會理事長。在少子化時代，他視病如親，協助無數家庭迎來新生命，深受患者信賴。

但除了醫者之心，郭宗正也擁有藝術家的一面。白天手握診器，夜晚提筆創作，他以水彩探索光影與情感的變化。多年來多件作品入選法國藝術家沙龍，登上巴黎藝術殿堂，台灣藝術家、法國沙龍學會創會長趙宗冠更以墨寶祝賀，讚譽他「醫藝雙頂」。

展場中，郭宗正不時親自導覽，向參觀者分享創作歷程與行醫心境的交會。親和力十足的他，讓觀眾從原本的好奇轉為打從心底的敬佩，紛紛合照留念，不少人直呼「不虛此行」。

展覽將於30日結束，後續將於明年2月28日移至台中大墩文化中心展出，7月8日則在台北藝文推廣處接續登場，讓更多民眾有機會欣賞這位「醫者藝術家」的作品。

更多

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

