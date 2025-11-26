　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南消防局召開專技安檢座談會　強化公私協力守護消防安全

▲台南市消防局邀集專技及安檢人員座談，強調雙方合作共守消防安全。（記者林東良攝，下同）

▲台南市消防局邀集專技及安檢人員座談，強調雙方合作共守消防安全。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局於26日召開「消防專技與安檢人員座談會」，邀集轄區內消防安檢業者及各大隊安檢人員齊聚一堂，共同探討如何提升消防安全管理，消防局期望透過此座談，建立與消防業者的直接溝通管道，促使公私部門雙方達成合作與互信共識，一同把關消防安全。

消防安全設備是防範火災的重要工具，應隨時保持堪用並嚴格檢查。座談中特別強調施工階段的防護計畫不可忽視，透過完善監督與落實防火觀念，期望逐步在社區與產業中建立起優質的防火文化與安全環境，為市民打造更安心的居住生活。

▲台南市消防局邀集專技及安檢人員座談，強調雙方合作共守消防安全。（記者林東良攝，下同）

為了提升消防設施管理的專業水準，我國消防設備師士執業制度自2025年6月21日正式施行，並開始執行消防安全設備監造人監造紀錄制度。此項制度明確規範相關技術與執業標準，透過具備專業知識與實務經驗的消防設備師進行現場監工及紀錄，有效提升工程品質及合規性。

消防局副局長李政昌在會中指出，根據《消防設備人員法》第41條規定，若監造人未依法製作相關紀錄或報告，將處以新臺幣2萬元以上、10萬元以下的罰鍰。他強調該法規的施行不僅強化了消防設備師的監造責任，也保障了消防設施的安全可靠。

▲台南市消防局邀集專技及安檢人員座談，強調雙方合作共守消防安全。（記者林東良攝，下同）

透過本次座談，消防局也積極傾聽業者意見，提升政府與民間的合作默契。消防局局長李明峯表示，消防專技和安檢人員在工作中相輔相成，唯有雙方攜手合作才能全力守護民眾生命及財產安全。未來還將持續推動相關政策與措施，期望建立更緊密的協力網路，共同營造安全無虞的消防環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
分析／一次看懂賴清德為何提1.25兆軍費　杯葛軍購恐成鄭習會
吳怡農拚台北市長！基層里長開炮「憑什麼」：只會發mail
快訊／香港13死惡火　習近平最新指示
香港大火連燒7大樓波及1900戶　受災居民：完全沒聽到警鈴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南消防局召開專技安檢座談會　強化公私協力守護消防安全

科技助攻！台南無人機熱顯像監控後壁廢棄物大火　飛手跨區出勤支援

備戰全國賽！台中大鵬國小羽球隊獲贈3500顆羽球　他加碼：奪冠發15萬

可成科技捐贈幫浦消防車　強化南市消防局多功能救災戰力

香氣中上課！台西新住民烘焙活動　融入防詐與廉政觀念

矽品精密職福會勇奪雙料冠軍　多元化福利獲台中市府肯定

台南藍軍批社福政策開110億支票　憂黃偉哲存下330億恐兩年被花光

桃園南門市場大火復原順利　全數攤位今恢復通電

台南市安南區鐵皮倉庫火警！　30車65人搶救百坪燃燒幸無人傷

公益單車行10周年！仁寶愛心車隊再伸援手　26萬助花蓮特況家庭

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

貓長大才發現不是母的　飼主崩潰：你有蛋蛋！

2小時40分快抵花蓮 仁川直航帶動台韓旅遊熱

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

台南消防局召開專技安檢座談會　強化公私協力守護消防安全

科技助攻！台南無人機熱顯像監控後壁廢棄物大火　飛手跨區出勤支援

備戰全國賽！台中大鵬國小羽球隊獲贈3500顆羽球　他加碼：奪冠發15萬

可成科技捐贈幫浦消防車　強化南市消防局多功能救災戰力

香氣中上課！台西新住民烘焙活動　融入防詐與廉政觀念

矽品精密職福會勇奪雙料冠軍　多元化福利獲台中市府肯定

台南藍軍批社福政策開110億支票　憂黃偉哲存下330億恐兩年被花光

桃園南門市場大火復原順利　全數攤位今恢復通電

台南市安南區鐵皮倉庫火警！　30車65人搶救百坪燃燒幸無人傷

公益單車行10周年！仁寶愛心車隊再伸援手　26萬助花蓮特況家庭

義大利美女網紅翻車　涉慈善蛋糕詐欺恐坐牢

福爾摩沙古道國際越野賽11／29登場　40國1600跑者共逐台灣山林之美

台海成火藥庫　中日角力升級引爆亞洲安全裂縫

女星抓包渣尪外遇親媽　「前夫離婚近況曝光」她嘆：自己種的因

20年攻克「電磁彈射」技術　47歲專家魯軍勇當選中國科學院院士

台南消防局召開專技安檢座談會　強化公私協力守護消防安全

女星愛包榜來了！宋慧喬豹紋包超吸睛　盧允瑞同款明星搶著背

長榮航空永續獲肯定　獲頒七項企業永續大獎及 IATA永續採購認證

蘿莉塔突然失聲「講不出話來」　認產後變虛：要好好檢查一下了

快訊／香港宏福苑13死惡火　習近平指示全力救災

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

地方熱門新聞

外籍漁船闖馬祖海域違規作業　取締500具章魚籠

自閉症單車團行經南台灣永福國小陪騎、補給、加油全力挺

屏東火車站後站停車場違規營業　縣府稽查開罰

屏東男遶境　遭人拿彈簧刀刺傷手腕、肩膀

5年開罰單135億！台中議員控市民成提款機

新北毛寶貝耶誕趴11／29開跑　寵物遊具搶先亮相

台南市安南區鐵皮倉庫火警！30車65人搶救百坪燃燒幸無人傷

甩掉「行人地獄」！陳以信提道安政見：每年增設100公里人行道

台南無人機熱顯像監控後壁廢棄物大火飛手跨區出勤支援

台南藍軍批社福政策開110億支票憂黃偉哲存下330億恐兩年被花光

雲林縣長張麗善勇奪「永續傑出人物獎」展現縣政永續推動領航力

海巡署中部分署社會創新共融　獲首例政府服務獎

嘉義社12公所社區發展評鑑獲優甲等大獎

全國家事類技藝競賽　壢家駱沛妤奪金手獎

更多熱門

相關新聞

台南無人機熱顯像監控後壁廢棄物大火飛手跨區出勤支援

台南無人機熱顯像監控後壁廢棄物大火飛手跨區出勤支援

台南市後壁區烏樹林下秀祐橋西側自21日起發生大規模廢棄物堆置火警，因堆置量龐大，加上風勢推動，火勢延燒多日，截至26日仍未完全撲滅，面對這類面積廣大、深部悶燒難以壓制的火警，消防局啟動無人機空拍與熱顯像技術，強化指揮判斷，消防局統計，這段期間已出動12名飛手跨區支援，全力投入空中監控作業。

可成科技捐贈幫浦消防車強化南市消防局多功能救災戰力

可成科技捐贈幫浦消防車強化南市消防局多功能救災戰力

台南藍軍批社福政策開110億支票憂黃偉哲存下330億恐兩年被花光

台南藍軍批社福政策開110億支票憂黃偉哲存下330億恐兩年被花光

台南市安南區鐵皮倉庫火警！30車65人搶救百坪燃燒幸無人傷

台南市安南區鐵皮倉庫火警！30車65人搶救百坪燃燒幸無人傷

台南驚見史詩級綠鬣蜥　比人還高畫面曝

台南驚見史詩級綠鬣蜥　比人還高畫面曝

關鍵字：

台南消防局安檢座談會

讀者迴響

熱門新聞

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

日本9天「沒看到陸客」卻見台人超扯一幕

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

日首相：日本無立場認定台灣法律地位

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

香港大樓狂燒7棟！如火山爆發恐怖畫面曝

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

貓長大才發現不是母的　飼主崩潰：你有蛋蛋！

貓長大才發現不是母的　飼主崩潰：你有蛋蛋！

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面