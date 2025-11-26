台南消防局召開專技安檢座談會　強化公私協力守護消防安全

▲台南市消防局邀集專技及安檢人員座談，強調雙方合作共守消防安全。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局於26日召開「消防專技與安檢人員座談會」，邀集轄區內消防安檢業者及各大隊安檢人員齊聚一堂，共同探討如何提升消防安全管理，消防局期望透過此座談，建立與消防業者的直接溝通管道，促使公私部門雙方達成合作與互信共識，一同把關消防安全。

消防安全設備是防範火災的重要工具，應隨時保持堪用並嚴格檢查。座談中特別強調施工階段的防護計畫不可忽視，透過完善監督與落實防火觀念，期望逐步在社區與產業中建立起優質的防火文化與安全環境，為市民打造更安心的居住生活。

為了提升消防設施管理的專業水準，我國消防設備師士執業制度自2025年6月21日正式施行，並開始執行消防安全設備監造人監造紀錄制度。此項制度明確規範相關技術與執業標準，透過具備專業知識與實務經驗的消防設備師進行現場監工及紀錄，有效提升工程品質及合規性。

消防局副局長李政昌在會中指出，根據《消防設備人員法》第41條規定，若監造人未依法製作相關紀錄或報告，將處以新臺幣2萬元以上、10萬元以下的罰鍰。他強調該法規的施行不僅強化了消防設備師的監造責任，也保障了消防設施的安全可靠。

透過本次座談，消防局也積極傾聽業者意見，提升政府與民間的合作默契。消防局局長李明峯表示，消防專技和安檢人員在工作中相輔相成，唯有雙方攜手合作才能全力守護民眾生命及財產安全。未來還將持續推動相關政策與措施，期望建立更緊密的協力網路，共同營造安全無虞的消防環境。