橫山書藝雙年展「運動中的書法」　林俊臣教授策展年末登場

▲第二屆「2025橫山書藝雙年展：運動中的書法—從文人的案頭到諸眾的街頭」。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市橫山書法藝術館24日指出，將於12月20日起隆重登場的第二屆「2025橫山書藝雙年展：運動中的書法—從文人的案頭到諸眾的街頭」，由臺南大學林俊臣教授擔任策展人，集結45位國內外藝術家、時間跨距從17世紀以降到當代，逾百件作品同台展出。

橫山書藝館指出，本屆雙年展從反思書法在當代被過度視覺化與形式化的趨勢切入，回到書法作為書寫行動的本質，重新檢視其在生活與藝術之間的多重位置。策展以「專業／非專業書寫者並陳」為重要策略，跳脫技法與風格的單一鑑賞路徑，讓觀眾得以從更開放的角度理解書法如何在不同脈絡中持續運動與發展、擴散並延續藝術生命力。

▲2025橫山書藝雙年展，林俊臣教授策展。（圖／文化局提供）

又，作品形式從傳統的立軸、手卷、文人書信尺牘、詩稿，到藝術家如行者般以日課積累的書寫痕跡，以及與現代舞蹈、電影海報等跨界合作的應用案例。期能藉由回望書法經典作品與對照現代應用呈現，勾勒出「藝術中的書法」與「生活中的書寫」之間的雙重辯證性。

為展現此次展覽的活力與鮮明特色，12/19開幕活動當天安排特別演出：由何佳興當眾揮毫，近年創作重心在電影配樂和表演藝術結合的林強進行現場音樂演出，讓參與貴賓近距離感受運動中的書法魅力。第二屆「2025橫山書藝雙年展」自2025年12月20日至2026年4月13日於橫山書法藝術館展出。

桃園市橫山書藝館於2021年開館，是全臺首座以書法藝術為主題的藝文場館，肩負保存、研究、發展及推廣的使命，期能繼往開來，拓展國際書藝交流，建構亞洲書藝發展基地。