「隱身之海、增生之城」　2025台南新藝獎策展主題出爐！

▲台南市文化局29日舉辦「2025台南新藝獎」媒合見面會，公布策展主題，以及10位得主藝術家與在地畫廊藝術空間的媒合結果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市文化局29日舉辦「2025台南新藝獎」媒合見面會，公布策展主題，以及10位得主藝術家與在地畫廊藝術空間的媒合結果，本屆特邀榮獲第21屆台新藝術獎視覺藝術獎的知名策展人高森信男擔綱策展，展覽將於2025年3月13日至4月13日在台南10家畫廊空間同步展出。

高森信男以其豐富的策展經驗聞名，過去致力於探索台灣與東南亞之間的文化連結，曾策劃「2021亞洲藝術雙年展」、「海洋與詮釋者」及「秘密南方：典藏作品中的冷戰視角及全球南方」等重要展覽。此次策展延續台南400凝聚古城歷史與文化，並聚焦於台南的自然環境變化與城市景觀。

高森信男以「隱身之海、增生之城」為題，指出台南是一座不斷增生的城市：因為泥沙淤積的自然環境，17世紀的台江內海已逐漸消失。城市朝海洋的方向增長，也象徵著台南的藝術處在不斷變動的狀態之中；如同歷史上變幻莫測的海岸線，在島嶼與海洋的界線之間不停地轉換自身與自然、社會之間的位置。期望透過新藝獎舞台與藝術家的多元創作，串聯十間坐落於台南舊城區的藝術空間，引領民眾思考台南城市的價值與定位。

台南市文化局表示，「台南新藝獎」十多年來已培育逾百名藝術新秀，藝術家們活躍於國內外藝文市場，持續參與重要展覽與競逐獎項，2024新藝獎得主吳尚洋更榮獲第23屆台新藝術獎提名。本屆得主翁榛羚、李盈蓁、張芸家獲選參與「2025台南藝術博覽會」，將於3月13至16日在台南晶英酒店以獨立展間形式展出，展現新銳藝術家的創作潛力。

本屆10位得主作品涵蓋多元媒材與創作形式：李盈蓁深入研究陶瓷性質，作品將在索卡藝術展出；丁冠云於醉美空間展出纖維與陶瓷的跨域創作；吳德馨透過顏料轉移視覺經驗並將其疊合於載體上，將在水色藝術工坊展出；陳肇彤則於大新美術館透過空間裝置、材質轉換及雕塑來描繪生活角落；藍郁棠的錄像作品將在甘樂阿舍美術館展出，紀錄周圍生活的日常事件跟隨著歷史的進程或是未來的不可預測性；翁榛羚結合銅版腐蝕及版畫技法的作品於絕對空間展出；邱馳探討人與物體的互動關係，裝置作品在加力畫廊展出；張君慈的跨媒材創作將在藝非凡美術館展出；張芸家的繪畫作品於弎畫廊展出；賴科維以燒陶翻製一次性的塑膠為題的創作呈現於德鴻畫廊。

透過藝術家與畫廊的密切合作，不僅促進產業交流，更為新銳藝術家建立穩固的發展基礎，開創與國際藝術領域對話的新契機。有關「2025台南新藝獎」最新訊息，歡迎持續鎖定「Next Art Tainan台南新藝獎」粉絲專頁(https://www.facebook.com/NextArtTainan)。