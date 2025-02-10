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2025台灣燈會「城市聚光燈」展區　元智大學師生共創燈會藝術

▲2025台灣燈會「城市聚光燈」展區，元智策展

▲元智大學英專班老師、法籍藝術家莫珊嵐，與外籍生合作飛機意象的作品《福道》。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025年台灣燈會在桃園青埔展開，其中《城市聚光燈》燈區，展區由元智藝設系邱杰森助理教授及人社院英專班莫珊嵐老師雙人共同策劃，匯聚了13件作品，以「家的輪廓」為主題，呈現國境之門的桃園，匯集著多元文化，帶來視覺與感官體驗。

元智大學表示，策展《城市聚光燈》展區的教師群，指導原住民學生和外籍生參與作品設計與製作，結合藝術創作與教學實踐，展現桃園作為文化重鎮的藝術實力。其中元智大學英專班老師、法籍藝術家莫珊嵐，與外籍生合作飛機意象的作品《福道》。藝設系助理教授黃琬雯，也是本次參展藝術家，則和藝設系學生、港生以及阿美族學生合作，在作品《祈豐年》中的圖騰與竹構設計中，共同激發對原民精神和南島文化的傳承和創新。

▲2025台灣燈會「城市聚光燈」展區，元智策展

▲元智大學藝設系師生，共同創作作品《祈豐年》。（圖／元智提供）

黃琬雯表示，台灣原住民的漁獵與稻作文化，在建築、工藝、舞蹈、信仰都表述其深厚的南島文化底蘊。《祈豐年》的概念來自於阿美族太巴塱穀倉X型的屋頂與斜撐，轉化為兩組不同斜率的竹構單元，包被出如隧道般的空間，以海洋和竹燈模式交替演出，並引導人流進入展區。

X型屋頂如祈福禱告交叉的手，象徵對過去一年的「感謝」與未來豐盛的「期待」，兩側是豐年祭手牽手踏歌祈福的意象。走進「祈豐年」，感受如魚群漸進式的光帶，以雙手領受竹燈中的祝福。

▲2025台灣燈會「城市聚光燈」展區，元智策展

阿美族背景的資傳系徐翊媗同學提到，在圖騰設計中，以臺灣原住民族的文化故事為核心，靈感來自各族群象徵性的圖騰與歷史，透過幾何紋飾與象徵性圖案，呈現各族群獨特的精神與文化內涵。這些圖騰不僅是一種視覺表現，更能成為這片土地所承載的歷史與精神。讓大家在欣賞這件作品的同時，感受到原住民族文化的深度與族群認同的力量。

藝設系黃裕勝、賴界華與劉名軒同學指出，在製作模型，想像其成為真實尺度的樣子，在設計階段了解構造與結構的關係，並嘗試許多不同媒材結合的可能性，大家各司其職的分工，也透過製作模型整合其他成員的結構、圖騰和布幔設計，學生時期很難有機會做這麼大量體的作品，透過這次燈會的參與，讓1:20的模型放大成1:1的實體作品，是很難得的經驗。

來自香港的程家倩同學指出，在台灣唸書到現在已經快八年了，卻少有機會了解原住民的文化，透過這次燈會的參與，才知台灣原民文化的多樣性與豐年祭傳統，我以多樣的色彩和排列組合，來回應《祈豐年》文化承續和再造的精神，點亮屬於每個人的心靈燈火。

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