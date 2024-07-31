外面買不到！主播開箱「法朋香檸鳳梨酥」　滿嘴清香咬得到水果粒

▲《ET午間新聞》凱翊與雅憶主播，開箱全台唯一「ETtoday x 9家聯名鳳梨酥禮盒」。（圖／翻攝自ET午間新聞，下同）

大生活中心／綜合報導

下午茶要吃什麼想好了嗎？時時掌握第一手美食新品情報的《ET午間新聞》當家主播凱翊與雅憶，今天在節目中特別開箱了全台唯一「ETtoday x 9家聯名鳳梨酥禮盒」，主播們現場開吃口味獨特的鳳梨酥，大讚這一盒買回家送爸爸展現孝心高有面子，光用看得已經少女心大爆發，快跟著女神主播來一起享受酸甜滋味的下午茶時光吧！

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凱翊主播此次試吃的，是現在外面市面上都買不到的法朋甜點烘焙坊，特別為了此款禮盒製作的香檸口味鳳梨酥，圓形的外表藏著酸甜口感，讓凱翊主播一眼就相中。法朋特別選用歐洲天然奶油，讓法式餅皮吃起來酥酥的，裡面更添加了檸檬丁和檸檬汁，將手作熬煮的果醬內餡，搭配法朋的法式餅，吃起來中間微酸、尾韻帶甜，還咬得到水果果粒，「黃檸檬的香氣跟鳳梨超搭」！

▲▼凱翊主播大讚，法朋鳳梨酥吃起來中間微酸、尾韻帶甜，還咬得到水果果粒，「黃檸檬的香氣跟鳳梨超搭」。

由於身為禮盒的副策展人，凱翊主播也在直播中分享了背後策畫的過程與心得，她表示為了精挑細選出9家各具特色的鳳梨酥，前前後後試吃過4、50家的鳳梨酥，所以這一款聯名禮盒當中的鳳梨酥，保證都是讓人吃了「稱讚到會觸舌」的台灣各地一時之選。吃了這麼多款鳳梨酥，她個人心中的第一名是網路回購率99%的深緣及水鳳梨酥、另外這次沒有收錄進禮盒裡的旺萊山、俊美以及微熱山丘，也是她認為的遺珠之憾。

▲法朋香檸鳳梨酥是外面買不到的獨特口味。（圖／記者黃士原攝）

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雅憶主播選中試吃的，則是要排隊半年的三萩茶會茶香鳳梨酥，三萩茶會是宜蘭在地70年老字號，使用醇厚的椰子奶油與椰奶 （coconut cream）與植物油做黃金比例調和，成功取代雞蛋憶與牛油，不只吃起來更加健康，就連素食者也可以吃。

▲▼三萩茶會的茶香鳳梨酥，在外面想要買還要排隊半年！

茶香鳳梨酥內餡選用宜蘭的牛奶鳳梨與台南的金鑽鳳梨，以以自創的「覆裹式糖蜜法」慢火熬製。餅皮採用繁複的法式派皮工法，結合自種的波本香草莢與頂級伯爵紅茶原葉，最後以慢火柴燒帶出龍眼蜜的馥鬱香氣。雅憶主播吃一口之後就驚嘆，茶香鳳梨酥的外皮有伯爵紅茶的香氣，裡面的金鑽鳳梨讓內餡吃起來酸甜酸甜，跟傳統口感甜膩的冬瓜餡鳳梨酥完全不一樣，她甚至大讚很適合父親節買來送爸爸，讓爸爸邊喝茶邊配著不同口味的鳳梨酥，每一口都是一場味蕾的華麗盛宴，超級搭！

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▲主播們歸納出想要送禮、嘗鮮或懶得排隊的人，都很適合來一盒，還能參加抽獎超划算。

凱翊主播更歸納出適合這盒聯名鳳梨酥禮盒的人，像是懶得排隊、需要送禮、想嘗鮮吃新口味，或者是想要抽獎的人，只要加入ETtoday會員，就可以享有會員專屬7折優惠價，還能參加日本花卷來回機票、INPARADISE饗饗、旭集和食集錦SUNRISE等海外旅遊和高級餐券抽獎。

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▲9家各具特色的鳳梨酥，外面排隊都買不到，全都集結在9宮格禮盒中啦！（圖／策展小組攝）

ETtoday 這次攜手9大知名鳳梨酥品牌，推出獨具創意的 9 宮格禮盒。此次聯名禮盒匯集法朋、高女婿、吳寶春、三萩茶會、山腳傳奇、樂米工坊、陳允寶泉、深緣及水和不二緻果共 9 家品牌的經典鳳梨酥。其中許多家都是要排隊苦等幾個禮拜才買得到的超夯鳳梨酥，在這款聯名禮盒中則可以一次品嚐 9 種不同口味的台灣鳳梨酥，感受 9 宮格背後的獨特故事。

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