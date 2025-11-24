　
    • 　
>
地方 地方焦點

稽查員被控囂張嗆「打穿環保局電話」　林燕祝轟民眾以為遇詐騙！

▲林燕祝在議會質詢時痛批環保局稽查人員態度不佳，要求全面調查並改善服務流程。（記者林東良翻攝，下同）

▲林燕祝在議會質詢時痛批環保局稽查人員態度不佳，要求全面調查並改善服務流程。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議會24日質詢火藥味濃厚，市議員林燕祝在自由發言中砲火全開，怒批環保局稽查人員在執行勤務時態度「囂張跋扈」，對民眾語氣強硬，甚至嗆「有疑問就去打穿環保局的電話」，讓民眾誤以為遇上詐騙，她秀出陳情民眾提供的稽查單與一段聲音檔，要求環保局全面調查，並改善第一線人員的服務態度。

林燕祝表示，民眾當時僅看到一張蓋有環保局戳章、卻未標示清楚的稽查單，底部僅註明「永康小隊」，再加上稽查人員未先出示證件、口氣咄咄逼人，讓民眾驚慌到以為遭恐嚇，最後只好向她陳情求助。

她引用《環境保護機關稽查行為規範》指出，稽查人員進入公私場所應主動出示證件、說明稽查目的與內容，並以溫和親切的態度回應業者詢問，但這次案例顯然不符合規定；此外，稽查紀錄也應拍照、載明內容並請業者簽名，以避免爭議。

▲林燕祝在議會質詢時痛批環保局稽查人員態度不佳，要求全面調查並改善服務流程。（記者林東良翻攝，下同）

除了稽查亂象，林燕祝更直指環保局組織已出現「有將沒兵」的問題，編制雖有9科5室，但仍有副局長和簡任技正長期懸缺，而且部分科室連股長都沒有。她建議比照桃園市成立「環境管理處」，將清潔隊、焚化爐、掩埋場、廚餘高速發酵廠及未來細分類場等業務集中管理，提升效率與戰力，才能應付日益繁重的非法棄置與市政環保業務。

台南市長黃偉哲指出，會在最短時間內檢討人力與組織調整，確保第一線稽查人員執法態度符合要求，同時提升環保局整體運作效率。

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

執行署偕中職聯盟模擬拍賣球星簽名球　南投國小學童爭先喊價

《慢食台東：人與土地的共學、共作、共創》新書發表

關山加油站實兵演練強化安全防護　警消與中油聯手提升應變效能

太麻里警加強普發 1 萬元反詐宣導　主動進駐金融機構護民財

87歲嬤跌坐路邊　里港警攙扶安撫…她緊牽不放惹鼻酸

山林是太魯閣族的根！秀林國中山林尋根　探訪落支煙老部落

民眾遊玩遺落後背包　太麻里警迅速尋回助失主安心

台東營業用慢車申請檢驗11月底截止　縣府籲業者儘速預約送驗

台東縣推動長照3.0智慧科技輔具　打造科技助老新願景

《慢食台東：人與土地的共學、共作、共創》新書發表

關山加油站實兵演練強化安全防護　警消與中油聯手提升應變效能

太麻里警加強普發 1 萬元反詐宣導　主動進駐金融機構護民財

87歲嬤跌坐路邊　里港警攙扶安撫…她緊牽不放惹鼻酸

山林是太魯閣族的根！秀林國中山林尋根　探訪落支煙老部落

民眾遊玩遺落後背包　太麻里警迅速尋回助失主安心

台東營業用慢車申請檢驗11月底截止　縣府籲業者儘速預約送驗

台東縣推動長照3.0智慧科技輔具　打造科技助老新願景

TWICE〈What is Love?〉 帶子瑜出來好好哭＞＜

相關新聞

台南後壁烏樹林廢棄物暫置區25萬公噸廢棄物，日前發生大火，至今仍在悶燒，濃煙與臭味隨季風飄散至永康、安南等地，引發市民不滿，國民黨市議員林燕祝痛批，高雄有垃圾山，台南則變火燒山，民進黨中央對各地垃圾問題視而不見，讓台灣從寶島變成垃圾島。

「好心人」幫領普發1萬！他到郵局才知慘了

邵庭遭冒名招生電商課程！完整聲明曝光

高雄男柬埔寨淪8天豬仔　花百萬贖身曝內幕

台中3年揪118黑心工廠偷排毒廢水　開罰近千萬

關鍵字：

稽查員囂張環保局林燕祝詐騙

