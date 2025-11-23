獨／背黃金輕鬆賺！男被賣柬埔寨淪8天豬仔　花百萬贖身曝內幕

記者吳奕靖／高雄報導

幫忙運送黃金2天就能賺進40萬！有這麼好的事嗎？高雄市一名薛姓男子聽信朋友的話，結果被賣到柬埔寨的詐騙園區，最後是一名里長參選人動用關係，花了百萬將他救出來，順利回到台灣。他出面接受《東森新媒體ETtoday》的獨家專訪，親曝在柬埔寨當8天豬仔的驚魂記。

▲薛姓男子拿手機回憶當初8天被囚的情況。（圖／記者吳奕靖攝）

薛男回憶，整起事件源自於一個看似「輕鬆賺錢」的提議。他說，一名朋友突然問他願不願意去「背黃金」，只要2天、就能賺40萬台幣。他坦言當下「有點貪心」，沒有細想就答應，怎料一踏上柬埔寨，迎接他的不是黃金，而是7小時車程後的詐騙園區鐵門。

▲薛姓男子家人尋求陳姓朋友協助的對話紀錄，其中有豬仔房的照片。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲薛姓男子出示自己的護照，表示自己是在10月31日搭機去柬埔寨。（圖／記者吳奕靖翻攝）

薛男表示，今年10月31日凌晨從高雄北上到桃園搭機，抵達柬埔寨後，一名司機拿著照片認人，接著直接把他與同行友人載往偏僻園區。車子在荒郊野外一路狂奔，直到抵達園區大門，司機才冷冷一句：「你們被賣掉了。」這句話讓他瞬間「整個人都麻掉」。

園區的人直接要求，不工作想離開就得先掏出1萬5千美金（約新台幣48萬元）作為「贖身費」。他當場表明「我不想工作」，只好打電話通知家人想辦法，家人透過朋友找到一名自稱在柬埔寨「有門路」的台灣男子，聲稱能叫「憲兵」去把人帶出來，只要先付錢。

沒想到，匯出新台幣40萬元後，這名台灣男子拿到錢就人間蒸發，電話不接、訊息不讀，連薛男的朋友也聯絡不上，「應該也是在柬埔寨，但完全不見人影」，「他說好的救援、憲兵都是假的，他只是把錢拿走。」薛男痛苦說道。

眼看人被關在園區、錢也被捲走，薛男家屬最後找到高雄市鳥松區仁美里里長參選人劉翔睿求助。劉翔睿透過當地管道，直接接觸到把薛男「買走」的大陸老闆。談判過程極度凶險，必須先確認人已經被帶出園區、安置在安全地點，才能將第二筆1萬5千美金匯給對方。直到確認薛男安全上車、安置兩天後，才將款項匯出，終於把人救回來。

▲薛姓男子傳出來的定位紀錄，表示被關在哪個柬埔寨園區當中。（圖／記者吳奕靖翻攝）

但同行友人的處境至今仍不明朗。薛男透露，同行友人其實「也是被騙的」，兩人都是聽信「背黃金高薪工作」的話術才踏入陷阱。「他前幾天都有跟我聯絡，但後來手機被沒收，這兩天就完全沒有消息。」目前友人仍滯留園區，被視為失聯狀態。

記者詢問他在園區裡頭的情況，他回答自己在等待「救援」的期間已被軟禁。他透露，那段時間他被關在一間房間內，躺在床上根本不能離開，門口還有一名大陸男子全程盯著他。他指著手機裡的照片說：「錢就是匯給他，那時候我就在這個房間，他就在旁邊看著我。」幸好對方沒有將他上銬，而且他躺在床上裝病，才沒有被進一步虐打。

▲救出薛姓男子的仁美里里長參選人劉翔睿（圖右）。（圖／記者吳奕靖攝）

薛男這趟「背黃金」之旅，從踏上飛機，到被囚禁、被詐騙、再被救出，一共8天。他苦笑說：「這8天花掉快100萬，我根本沒想到會變這樣。」手機轉帳紀錄顯示，光是第一個台灣中間人就捲走40萬元，接著第二次又付出1萬5千美金給園區老闆，加上機票等開銷，成本高得驚人，還差點丟了命。

劉翔睿則是沉重提醒大眾：「不要以為自己不會被騙，而且不是每次都那麼幸運都能順利救出人」，他也呼籲，家屬若有需要協助，務必透過官方或可信任的系統求救，切勿再被「二次詐騙」利用。