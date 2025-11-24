　
    • 　
>
地方 地方焦點

台南烏樹林垃圾山悶燒多日　林燕祝怒批：台南火燒山還要燒多久？

記者林東良／台南報導

台南後壁烏樹林廢棄物暫置區25萬公噸廢棄物，日前發生大火，至今仍在悶燒，濃煙與臭味隨季風飄散至永康、安南等地，引發市民不滿，國民黨市議員林燕祝痛批，高雄有垃圾山，台南則變火燒山，民進黨中央對各地垃圾問題視而不見，讓台灣從寶島變成垃圾島。

林燕祝要求市府面對中央不作為，應自立自救，成立「環境管理處」與「資源循環工程處」，強化垃圾與廢棄物管理。

林燕祝指出，烏樹林廢棄物暫置區原堆置丹娜絲颱風後清出的廢棄物，週五晚間突然起火，火勢迅速失控，濃煙直撲溪北、溪南地區，許多過敏兒被迫關門閉窗，麻豆民眾甚至打電話向她陳情「快被臭死」。她質疑：「這麼大量的垃圾無法處理，中央到底有沒有提出任何解決方案？」

林燕祝質疑，更令民眾不安的是近期高雄垃圾山事件曝光，台南卻在同時間發生火燒山，有人懷疑是否「有人故意放火把垃圾燒掉」。尤其現場有保全，卻在下午5時下班後的晚間8時多發生火警，讓質疑聲更加擴大。「市府原本要花五億元處理這25萬噸垃圾，現在火一燒，垃圾消失了，難怪民眾會懷疑！」她質問市府：「到底還要燒多久？市民還要受多久？」

對此，環保局長許仁澤答詢表示，烏樹林區兩個月前曾發生小規模冒煙，當時已迅速處理。此次大火目前已進入第二階段，環保局與消防局正加速將燒過的區域挖開、灌水降溫，力拚兩三天內撲滅悶燒。他強調，市府並未如外界所疑「靠火燒減量」，所有廢棄物後續仍需專業清運與處理。

林燕祝最後強調，垃圾議題不是台南獨有，而是全台共同危機，但中央長期漠視，使地方首當其衝。她呼籲市府拿出魄力，別再讓市民在惡臭與空污中受苦。

