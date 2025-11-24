「好心人」幫代領普發1萬！　他到郵局才知慘了

▲當事人請人「代領」1萬元，結果帳戶被凍結。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

領取普發1萬元，也要小心被詐騙！近日內政部警政署「165打詐儀錶板」分享案例，當事人表示，有個好心網友要幫忙他領普發1萬元，由於對方說得頭頭是道，所以他便信以為真，怎料卻因此掉入詐騙陷阱，「他們利用『普發現金』這個名義，騙我主動交出金融卡和密碼，實在太可惡」。

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「代領普發不要錢，只是要你幫洗錢」為標題分享案例，當事人11月初和一名網友聊天，對方非常熱心，問他「你領到政府普發的1萬元了嗎？我可以幫你代辦，很快就能拿到喔」。

當事人透露，因為之前看到太多消息，所以他實在搞不清楚什麼時候可以領，既然網友講得頭頭是道，且說明只需要「核對帳戶資料」、聲稱有「政府合作窗口」，他便選擇照做。

當事人照著指示，把郵局提款卡和密碼都裝進信封，寄到台中市北屯區某間便利商店，「我還自以為聰明的用了平常沒在使用的金融卡」，當時他以為自己在辦正事，卻沒想到已經落入詐騙陷阱。

當事人繼續說道，他11月中旬到郵局刷本子，因為沒辦法刷，所以便詢問櫃員，這時對方竟告訴他，「先生，您的帳戶資金有多筆異常交易，已經被通報警示帳戶。」讓他整個人愣住，直到進一步詢問，才得知「所謂的『幫忙代領』根本是騙局！他們利用『普發現金』這個名義，騙我主動交出金融卡和密碼，實在太可惡」。

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享防詐小撇步。

1、普發現金發放措施，請連結10000.gov.tw查詢。

2、無論理由，千萬不要寄送金融卡、信用卡，甚至密碼給陌生人。

3、不要相信來路不明人士稱可以協助代領普發現金。

4、收到可疑電話、廣告，請不要理會，並直接向165查證。