跨文化料理驚豔國際！崑山餐飲系奪10獎　金牌雙響展現中西火花

▲崑大餐飲系學生於「2025台北國際廚藝挑戰賽」奪下10面獎牌，展現跨文化料理實力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學餐飲管理及廚藝系，參加「2025台北國際廚藝挑戰賽」，面對來自國內外多組專業選手較勁，從冷展、創意麵食到美國料理、中式肉類、海鮮料理等多元項目全面出擊，最終奪下10面獎牌（金牌2、銀牌4、銅牌4），展現繫上多年累積的實作能量與國際競技實力。

此次參賽由副主任馬永曾、林文麒帶隊，從大一到大四皆有學生投入比賽。作品在呈現方式、味覺組合與料理敘事上展現高度成熟，完整呈現中式、西式、亞洲與美式料理的跨文化整合能力。

其中，餐飲系三年級吳俊達在「中式肉類挑戰賽」與「亞洲風味創意炒飯」中拿下兩面金牌。他以「雙響交織：梅香酥翅×麻辣牛卷」詮釋柔韌並濟的中式肉品，將去骨雞翅與牛肉卷以中西雙技法融合；創意炒飯作品則以「咖哩椰香雙味炒飯×鮮蝦佐泰式酸辣醬」將泰式料理核心風味重新編排，使視覺、香氣與味覺層次達到精準平衡。

另一組三人團隊——許博智（二年級）、許之睿（三年級）、周佳怡（四年級）—參加「國家代表菁英隊」項目，以套餐創作「台灣之旅」獲得銀牌。作品以南到北的台灣地景為敘事軸線，前菜涵蓋屏東海味、南投酒香與臺南小吃意象；主菜以「冬菜鴨」及「薑母鴨」為靈感，以現代料理方法重新拆解組構；甜點則向總統府、台北101、中正紀念堂致意，以鳳梨酥、辣椒鳳梨冰淇淋、原住民小米甜甜圈與珍奶蛋白霜收束整體味覺旅程，文化意象鮮明，深受評審青睞。

指導老師馬永曾、林文麒在訓練期間全程陪伴，提供技術調整與心理支持，使學生在高強度競賽中保持穩定。學生們在刀工、風味設計、技術熟練度到擺盤敘事均展現亮眼成熟度，充分反映繫上長期實務導向教學的成效。

餐飲系主任洪綺吟表示，學校長期挹注資源於專業廚藝教育，教師們積極培訓學生挑戰創新料理並參與實務競賽。這次的10面獎牌不只是榮耀，更象徵崑大餐飲系在教育品質、國際競技與創意料理上的整體實力，「期待未來有更多學生踏上國際舞臺，成為台灣餐飲界的新力量。」