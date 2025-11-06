香港「劍后」江旻憓參選旅遊界別議員　被質疑與旅遊毫無關係

▲江旻憓報名參選立法會議員。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港「劍后」奧運擊劍金牌江旻憓日前報名參選立法會旅遊界功能界別的議員，但被質疑與旅遊界毫無關係。江旻憓在填寫提名表格時回答，自己任職香港賽馬會期間，曾參與「賽馬旅遊生態圈」項目工作，將沙田馬場打造成亞洲頂級體育旅遊綜合體。

江旻憓3日報名參選，並回答媒體問題，在被問到與旅遊界的關係時，她表示，自己從全職運動員退役之後，跨出了舒適圈，發現體育精神適用於所有界別。

她還補充，自己過去出國比賽時，都會跟其他人介紹香港。

▼江旻憓在巴黎奧運奪金，之後很快宣布退役。（圖／路透社）



江旻憓的說法沒有說服廣大網友，網路上出現大量批評，更有媒體直指，她是由於具有加拿大居留權，不符合地區直選的資格，才轉而選擇在擁有外國居留權下也能參選的旅遊界功能界別。

其實，江旻憓在填寫提名表格時，也有就與旅遊界的關係進行過回應，她表示，任職香港馬會期間，她曾參與「賽馬旅遊生態圈」項目工作，將沙田馬場打造成為亞洲頂級體育旅遊綜合體，為香港旅遊業開拓新的發展方向。

針對加拿大居留權一事，江旻憓說，她已申請放棄加拿大護照，程序還在進行中，不知何時完成。不過，即使江旻憓不放棄身分，也能參選旅遊界功能界別議員；並且，只放棄護照不等於放棄居留權，同樣不符地區直選的資格。

江旻憓2024年在巴黎奧運女子個人重劍比賽中，以驚人的逆轉奪得金牌，為香港贏得該屆首面獎牌。她亮麗的外型也吸引大量關注，常登上新聞版面，更因178公分的模特兒身材與甜美笑容，被不少網友稱為「體壇小林志玲」。

除了運動場上的成就外，江旻憓大學就讀美國史丹佛大學，之後攻讀中國人民大學法律碩士，2021年又入學香港中文大學法律博士課程，是許多人眼中「文武雙全」的高材生。

▼江旻憓原先形象清新，但傳出參選後就受到大量批評。（圖／路透社