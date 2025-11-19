永康就業中心帶隊！　特定對象、身障求職者實訪旅宿餐飲找出職涯方向

▲永康就業中心帶領學員走訪南科贊美酒店，深入了解旅宿業前台、客房與服務流程。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助特定對象及身心障礙求職者看見更多就業可能，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心19日舉辦產業參訪活動，帶領學員走進南科贊美酒店與木瓜媽魚拓燒專賣店，透過近距離觀察與實作體驗，讓參與者在真實情境中重新評估興趣、能力與未來職涯方向。

第一站來到南科贊美酒店，飯店人員親自導覽介紹旅宿業的前臺接待、客房整備到餐飲服務流程，並分享招募時特別重視的專業職能與服務態度。學員在現場實際觸碰旅宿作業環節，對產業運作有了比書面資訊更具體的理解。

接著一行人前往木瓜媽魚拓燒專賣店。老闆娘從家庭主婦轉型創業者的故事，引起不少學員共鳴。她直言餐飲創業雖然辛苦，但只要抱著熱忱與穩定步調，也能在市場裡站穩位置。現場示範魚拓燒製作時香氣四溢，學員更親自動手實作，體驗從備料、攪拌、拉模到顧客服務的每個環節。店家目前也佈局加盟與人才培訓，提供對餐飲創業有興趣的民眾更多選項。

永康就業中心表示，實境參訪讓求職者能實際面對業者、理解職涯條件，也能重新盤點自身優勢；尤其像木瓜媽這類「地方創意餐飲」，示範了小本創業如何透過產品特色站穩腳步，對考慮自營的學員來說，是相當直觀的學習案例。中心也提醒，勞動部提供「微型創業鳳凰」等輔導與資金協助，能協助民眾逐步勾勒創業藍圖。

永康就業中心主任李奇玫指出，近期美國關稅政策及匯率波動衝擊部分出口相關產業，為協助勞工平穩轉職、降低企業負擔，勞動部推出「勞工就業通計畫」，整合僱用獎助、工作崗位訓練與職務再設計等資源，透過補助與訓練並行，鼓勵企業優先僱用受影響產業的失業勞工，盼勞資能在景氣調整期攜手前行。

李主任進一步表示，僱主若有意願加入計畫，可至「台灣就業通」完成申請，各地就業中心也提供專人諮詢與媒合協助，盼在全球經濟起伏下為勞工守住穩定職涯，也協助企業延續動能。