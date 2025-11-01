香港「劍后」江旻憓傳參選立法會議員　去年才拿下奧運金牌

▲江旻憓去年在巴黎奧運拿下金牌。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港擊劍奧運金牌得主「劍后」江旻憓傳出將參選立法會議員，目前已從原先任職的香港馬會停職。

香港媒體先前曾報導，江旻憓有意參選新界北的立法會議員，但後來並沒有報名，是由於她從小隨家人移居加拿大，擁有外國居留權，不符合地區直選的資格。

不過，除了地區直選外，立法會有12個功能界別的議員席次是容許擁有外國居留權的，江旻憓傳出可能參選的旅遊界功能界別，就是其中之一。

江旻憓奪金之後進入香港馬會工作，擔任對外事務經理，對於江旻憓參選的消息，馬會雖未正面回應，但證實江旻憓已從11月1日起暫停職務。這也代表著，江旻憓有很大的機率投入選舉。

香港馬會在回應中表示，全力支持第八屆立法會選舉，積極鼓勵和配合員工在選舉日盡公民責任踴躍投票。馬會員工可行使公民權利，自行決定參選競逐立法會議席，但馬會不會以任何形式參與員工的選舉工程，也不會評論任何員工參選的個案。

江旻憓生於1994年，在2024年巴黎奧運女子個人重劍比賽中，以驚人的逆轉姿態奪得金牌，為香港隊贏得該屆首面獎牌。除了運動場上的成就外，她大學就讀美國史丹佛大學，之後攻讀中國人民大學法律碩士，2021年又入學香港中文大學法律博士課程，可說是文武雙全。

此外，她亮麗的外型也吸引媒體廣泛關注，經常登上新聞版面，更因178公分的模特兒身材、甜美的笑容，以及神似名模林志玲的氣質，被港媒封為「體壇小林志玲」。