大陸 大陸焦點 特派現場

香港「劍后」江旻憓傳參選立法會議員　去年才拿下奧運金牌

▲▼香港「擊劍女神」江旻憓奪金。（圖／路透社）

▲江旻憓去年在巴黎奧運拿下金牌。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港擊劍奧運金牌得主「劍后」江旻憓傳出將參選立法會議員，目前已從原先任職的香港馬會停職。

香港媒體先前曾報導，江旻憓有意參選新界北的立法會議員，但後來並沒有報名，是由於她從小隨家人移居加拿大，擁有外國居留權，不符合地區直選的資格。

不過，除了地區直選外，立法會有12個功能界別的議員席次是容許擁有外國居留權的，江旻憓傳出可能參選的旅遊界功能界別，就是其中之一。

▲▼香港「擊劍女神」江旻憓奪金。（圖／路透社）

江旻憓奪金之後進入香港馬會工作，擔任對外事務經理，對於江旻憓參選的消息，馬會雖未正面回應，但證實江旻憓已從11月1日起暫停職務。這也代表著，江旻憓有很大的機率投入選舉。

香港馬會在回應中表示，全力支持第八屆立法會選舉，積極鼓勵和配合員工在選舉日盡公民責任踴躍投票。馬會員工可行使公民權利，自行決定參選競逐立法會議席，但馬會不會以任何形式參與員工的選舉工程，也不會評論任何員工參選的個案。

江旻憓生於1994年，在2024年巴黎奧運女子個人重劍比賽中，以驚人的逆轉姿態奪得金牌，為香港隊贏得該屆首面獎牌。除了運動場上的成就外，她大學就讀美國史丹佛大學，之後攻讀中國人民大學法律碩士，2021年又入學香港中文大學法律博士課程，可說是文武雙全。

此外，她亮麗的外型也吸引媒體廣泛關注，經常登上新聞版面，更因178公分的模特兒身材、甜美的笑容，以及神似名模林志玲的氣質，被港媒封為「體壇小林志玲」。

▲▼香港「擊劍女神」江旻憓奪金。（圖／路透社）

10/30 全台詐欺最新數據

434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

粿粿心寒「離婚都在談錢」　律師揭殘酷現實：歡迎來到大人的世界
范姜彥豐婚後冷淡「多次提離婚」！粿粿淚：想過不開心也要留住婚
王子曾任品牌大使　與粿粿同台！華歌爾急切割
獨／馮淬帆簽「不急救」安詳辭世　友人離開5分鐘⋯被急call
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

