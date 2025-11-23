南韓李在明G20直球詢問「統一秘訣」　德國總理笑：沒有祕密武器

▲南韓總統李在明與德國總理梅爾茲進行會談。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明22日在南非約翰尼斯堡出席G20峰會期間，與德國總理梅爾茨進行雙邊會談。李在明表示，南韓在追求和平與統一的道路上，對於德國克服分裂、成功走向統一具有高度興趣，期盼德國能夠分享秘訣。雙方除了針對韓半島（朝鮮半島）局勢交換意見，也討論能源、關鍵礦物與防衛產業合作等議題。

根據《韓聯社》，李在明在會談開場表示，德國在克服分裂、走向統一的歷史經驗，對南韓而言是重要借鏡。他強調，「南韓能從德國身上學到的地方很多，我們也必須走向克服分裂、實現和平的道路。」他還以輕鬆語氣補充說，「如果有什麼特別的祕訣，拜託一定要告訴我。」

梅爾茨聞言也笑著回應，強調德國並沒有什麼「秘密武器」，統一並非靠特殊策略，而是靠長期、持續不懈的努力。他指出，德國高度關注韓半島（朝鮮半島）局勢，對北韓（朝鮮）情勢也抱持許多疑問，並希望能更深入了解南韓政府對中國情勢的看法。

梅爾茨同時提到，他對韓國的對中國政策感到好奇，因為德國也正在研擬自身的對中國戰略，希望透過交流了解韓方的判斷與立場。

南韓總統辦公室透露，在後續的非公開會議中，李在明向德國介紹南韓政府在降低半島緊張情勢、推動和平的各項努力，並請求具有分裂與統一歷史經驗的德國，在這些議題上持續給予協助。

雙方就未來在能源、關鍵礦物等領域加強合作上達成共識。李在明指出，已有約850家南韓企業在德國設廠或營運，德國作為南韓進軍歐洲市場的主要據點，雙邊合作關係長期穩定，具備進一步深化的空間。

此外，他也提到，歐洲近年積極強化防衛能力，南韓與德國同為重要武器生產國，希望德方能更關注南韓軍工企業的合作機會，促成雙方在防衛產業上的更緊密連結。

南韓總統辦公室表示，兩國領袖已同意於明年互相訪問，屆時將更進一步討論雙邊關係的深層發展。