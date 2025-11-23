香港人照樣去日本玩！北京籲勿赴日　日媒曝：幾乎沒人取消行程

▲中國政府禁令並未影響香港人赴日意願。（圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

中國政府對日本發布旅遊警示後，香港保安局也跟進，聲稱日本境內中國人遭襲擊事件呈上升趨勢，警告當地居民前往日本時需提高警覺，不過未如同中國大陸一樣出現大規模取消潮，實際造成的衝擊不大，更未影響到香港人民的赴日旅遊意願。

根據《時事通信社》報導，香港當局在中國政府的推動下，也對日本發布旅遊警示。香港保安局15日在未提出相關佐證的情況下，聲稱中國人在日本遇襲事件有明顯增加趨勢，因此呼籲民眾謹慎赴日。

香港保安局目前將東京電力福島第一核電廠周邊區域列為最低等級的「黃色」警戒，但日本其他地區未列入任何警戒範圍。而面對官方警告，各航空公司則採取彈性措施，允許旅客彈性調整訂票安排。

儘管如此，這項警告對香港民眾的影響相當有限。香港航空業界表示，雖然旅行社日本團體旅遊的詢問度有所下滑，但並未出現大規模取消潮。監管單位也明確表態，訪日旅遊團可持續正常營運。

報導指出，對於親日的香港人而言，日本一直以來都是極受歡迎的旅行目的地，而在這次風波下，也沒有出現取消潮，民眾更直言，「不會影響到赴日旅遊的意願」。

根據日本政府觀光局統計，2024年香港赴日旅客創下歷史新高，達到268萬人次。以香港約750萬總人口計算，在各國家與地區中排名第五，僅次於南韓、中國大陸、台灣及美國。

旅遊業界分析指出，香港居民面對地震等天災的直接威脅時，確實會降低旅遊意願，但對於中日之間政治層面的外交衝突，在「一國兩制」框架下，香港民眾相較於大陸民眾保持更大的心理距離。業界普遍認為，除非出現更強硬措施如提升警戒等級或取消航班，否則不會對香港人赴日旅遊造成重大衝擊。

一名30多歲香港女性直言，「香港人不會在意這種事」，但也擔心未來可能出現更嚴格的禁令。另一位40多歲女性則透露，身邊朋友對於中國遊客減少可能緩解日本觀光過度擁擠的問題而感到期待，認為「京都終於可以恢復寧靜」。