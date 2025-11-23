　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它：食物沒特色、景點無聊

網友點名南韓、中國與香港等地，認為去玩一次就不會想再造訪。（示意圖，pixabay）

▲網友點名南韓，認為去玩一次就不會想再造訪。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

台灣人熱衷於出國旅遊，機場大廳總是熙來攘往，充斥出遊旅客。有網友好奇眾多熱門旅遊國家中，究竟哪個國家會讓人打定主意「去過一次就不想再去了」。貼文一出，立刻引起熱烈反響，不少回應都將矛頭指向南韓，認為當地的美食與觀光地缺乏獨特性，讓人興不起舊地重遊的念頭。

該名網友在PTT以「哪個國家去過一次就不會想再去」為題發文，透露他看到某個網路票選結果，南韓竟然在「最不想再訪國家」榜單中高居榜首。許多留言都提到南韓的飲食風味吃個幾天就沒新鮮感，且當地人的英語普及率不高，加上部分服務態度予人高冷、疏離的印象，都讓整體旅遊體驗大打折扣。原PO也深有同感，回想當初造訪南韓玩時，在繁華的街區轉角處見到飲料瓶和垃圾堆，甚至有排水溝飄出異味。但他也替南韓緩頰，認為這只是部分區域規劃的小瑕疵，整體而言，南韓在交通便利性和飲食特色上還是可圈可點，因此他個人其實不排斥再次舊地重遊。

貼文一出在留言區引發兩極化的意見，支持「不想再訪」的網友火力全開，紛紛吐槽南韓無聊透頂，「食物第三天就膩了，景點沒什麼特色」、「韓國！地景醜、食物難吃，超級浪費錢」、「韓國，除了逛街，認真說風景不怎樣」、「韓國無聊死了」、「身邊真的不分長輩、年輕人，都說不會再去韓國第二次」。

然而，也有另一派聲音抱持不同看法，他們力挺南韓表示，韓國的口味很合胃口，「前陣子才去韓國，東西好吃，會想再去」、「韓國跟團的話就真的超無聊的，一定要自助，雖然景點比較少，但逛街不錯，東西很好買」，甚至有人表示即使不是追星族，也相當喜歡當地的氛圍。

除了南韓之外，被點名「只去一次就夠」的踩雷名單還包括中國與香港。許多人對中國的插隊現象感到心煩，「絕對中國，除非出差，不然完全不想去」，而香港則被不少人批評是「髒、亂、貴」，直言「香港，可以的話連去都不要」「香港，一生一次剛剛好」，建議除非是轉機，否則能避開就避開。

不僅如此，更有網友將矛頭指向台灣國旅，自嘲「問就是台灣」，吐槽「台灣出了台北，沒地方可以玩」，還有人抱怨台灣各地同質性高，開玩笑認為「台灣對外國人來說，應該也是屬於不會再來第二次的國家吧」「一下飛機就想上飛機了」。


