防範「台灣有事」！日本防衛大臣首次視察沖繩　強化自衛隊嚇阻力

▲日本防衛大臣小泉進次郎。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時，針對「台灣有事」行使集體自衛權的答覆，引爆中國政府怒火。此後，中國官媒更掀起「琉球地位未定論」，試圖反制日本。對此，日本防衛大臣小泉進次郎首次造訪沖繩縣自衛隊基地，並會晤石垣市長中山義隆，今（23）日更將前往距離台灣僅110公里的與那國島。

根據日媒《產經新聞》、《日本放送協會》，小泉進次郎10月21日就任防衛大臣後一個月，昨（22）日首度搭乘C-2運輸機前往沖繩縣，下午先是抵達位於宮古島市的航空自衛隊分屯基地視察雷達設施，接著便造訪位於石垣市的石垣海上保安部。23日，小泉預計將和與那國町町長上地常夫進行會談。

面對中國試圖突破第一島鏈封鎖、擴大海洋影響力，在東海緊張情勢升溫之際，小泉造訪日本西南諸島，提升自衛隊的存在感。

據悉，自從中國宣布從18日起在黃海進行實彈演習，並宣布禁止進口日本水產品，石垣市市長中山義隆表示「理解高市早苗」，不僅重申台灣是個國家，更坦言一旦中國實施海上封鎖，則包括石垣島在內等西南諸島將陷入「危機事態」。

如今，小泉進次郎前往石垣島和中山義隆進行會談。會談結束後，小泉向記者指出，石垣市管轄的尖閣諸島（釣魚台群島）周圍的毗連區（contiguous zone），至當日仍有中國海警局4艘海警船航行，此消息由日本海上保安廳的巡視船證實。

同時，小泉進次郎也指出應對北韓（朝鮮）導彈威脅的重要性，「如何應對北韓彈道飛彈等來自空中的威脅，是最重要課題之一。為了捍衛領土、領海、領空，我將適時向當地詳盡說明，並提供相關情報。」

另外，一旦「台灣有事」發生時，如何透過避難所成功疏散沖繩等西南諸島當地的居民？小泉則表示，必須興建堅不可摧的避難設施。

▲部署在日本沖繩縣石垣市陸上自衛隊基地的美國海軍陸戰隊最新無人地對艦飛彈系統「復仇女神」。（圖／達志影像／美聯社）

《產經新聞》指出，其實小泉進次郎就任防衛大臣以後，便表示日本西南地區的防衛是至關重要的課題，更強調「反對以武力片面改變現狀」。而本月1日在馬來西亞東南亞國協峰會（ASEAN）時，小泉更在中日防長會談，直接向中國國防部長董軍表達，對於中國人民解放軍在尖閣諸島（釣魚台）周圍活動的強烈擔憂。

根據《沖繩電視台》，小泉進次郎此次出訪沖繩縣時坦言，「日本的安全保障環境，面臨戰後以來最為嚴峻的時刻」，強調透過美日同盟提升嚇阻力，同時期盼沖繩當地居民能夠理解，自衛隊強化在西南諸島的防衛力量和美日共同演習的重要性。